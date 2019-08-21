Комаровский предупредил об опасном симптоме у детей

21.08.2019 20:00

Об этом известный украинский педиатр рассказал в своем Instagram.

Так, на вопрос о том, что делать, если у ребенка понос и рвота сопровождается высокой температурой, доктор Комаровский ответил:

«Если понос и рвота, и вы не в состоянии ребенка поить, у вас нет шансов вылечится в домашних условиях. Поэтому, когда у нас понос и рвота мы не обсуждаем тему жаропонижающих, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.

Если понос и рвота, да еще и температура, то мы вообще не обсуждаем эту тему. Только стационар, потому что лечится это капельницей.

Другой вопрос в том, что когда у нас женщина с ребенком с поносом, рвотой и температурой попадает в инфекционный стационар, то она оттуда не выйдет ближайшие две недели.

Поэтому все стараются усидеть дома. В нормальной стране, когда изменится система оказания помощи, вас за сутки прокапают, облегчат состояние и выгонят домой. Поэтому вы будете туда легко ездить».