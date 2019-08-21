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Медики объяснили, почему женщинам нельзя долго сидеть на стуле

21.08.2019 08:46
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Медики объяснили, почему женщинам нельзя долго сидеть на стуле

У женщин, которые длительное время проводят в сидячем положении, часто возникают нарушения метаболизма, приводящие к диабету.

По данным исследования, проведенного учеными из Университета Лестера (Великобритания), сидячий образ жизни у женщин способствует их склонности к развитию диабета второго типа. У мужчин такой связи обнаружено не было, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.

В частности, исследователи анализировали состав крови у группы из 500 добровольцев, мужчин и женщин возрастом (в среднем) около 40 лет. Специалистов интересовали химические маркеры, ассоциированные с метаболическими нарушениями и развитием диабета.

В результате ими были выявлены маркеры нарушения метаболизма и риска развития диабета у женщин, которые много времени проводили сидя. В их крови был зафиксирован повышенный уровень инсулина, а также повышенные концентрации С-реактивного белка, лептина и интерлейкина-6.

У мужчин зависимости между сидячим образом жизни и склонностью к диабету ученые не нашли. В то же время эксперты констатировали, что длительное сидение на стуле крайне негативно сказывается на состоянии мужской половой сферы.

Резюмируя, авторы проекта сообщили, что «30 минут физических упражнений в день могут стать отличной профилактикой диабета для женщин и деликатных проблем – для мужчин».



Теги: Донбасс, женщина, вред, стул
 
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