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Медики рассказали, как изменения погоды влияют на здоровье

21.08.2019 15:40
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Медики рассказали, как изменения погоды влияют на здоровье

Метеозависимые люди ощущают любые погодные скачки.

В последние дни погода испытывает украинцев на прочность, а резкие перепады температуры от прохлады до сильной жары, которая к тому же сменяется грозами и ливнями, наносит удар по самочувствию и здоровью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Особенно сложно перепады погоды переживают люди с сердечно-сосудистыми болезнями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, психоэмоциональными нарушениями и тем, кто страдает от каких-либо хронических недугов. Впрочем, почувствовать себя плохо могут даже совершенно здоровые люди.

«Скачки температуры воздуха могут вызвать спазм кровеносных сосудов. А, к примеру, для сердечника это чревато гипертоническим кризом или приступом стенокардии. Снижение атмосферного давления вызывает гипоксию — пониженное содержание кислорода в организме.

В итоге, сердечная мышца и головной мозг страдают от его нехватки, что и вызывает мигрени, боли в сердце, ухудшается психологическое состояние, возникает подавленное настроение, а порой даже депрессия. Ну а когда сухую погоду меняют дожди и резко повышается влажность, в первую очередь страдают те, у кого есть кожные заболевания», — предупреждает врач.

Также медик предупреждает, что скачки температур опасны для людей в возрасте и для малышей, организм которых еще не до конца приспособлен к внешним условиям.

Потому этим категориям граждан нужно особенно беречь свое здоровье – в первую очередь, хорошенько высыпаться, отказаться от вредных привычек, не переедать, но при этом обогащать свой рацион разнообразными витаминными продуктами.

Источник: https://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, погода
 
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