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Архив - Будь здоров!

Названа суточная норма сна для избежания стресса

21.08.2019 22:13
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Названа суточная норма сна для избежания стресса

Как бороться со стрессом.

Ученые сходятся во мнении, что неумение правильно бороться со стрессом становится причиной развития серьезных заболеваний и снижением жизненного тонуса, передает Хроника.инфо со ссылкой на thehappy.news.

Для того, чтобы иметь крепкое физическое и психическое здоровье, следует придерживаться следующих советов:

Перестаньте вести внутренний диалог, который вас нервирует. Зачастую люди не уверены в себе и своих силах, поэтому не прочь корить себя за любые промахи и ошибки. Старайтесь принять неудачу правильно: не как фатальное поражение, а как новый опыт.

Спите не меньше 7 часов. Нервной системе тоже необходимо восстанавливаться для того, чтобы иметь силы бороться со стрессом.

Медитируйте. Научно доказана способность медитации снижать общий уровень стресса и повышать устойчивость организма к нему.



Теги: Донбасс, здоровье, сон, стресс
 
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