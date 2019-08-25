Названы профессии, где часто встречаются травмы глаз

25.08.2019 09:02

Нужна правильная защита.

Очень многие профессии так или иначе связаны с повышенным риском травматизма. При этом существуют специальности, где особенно часто встречается травма глаза, лечение которой может представлять серьезные трудности, передает Хроника.инфо со ссылкой на Народную правду.

По мнению медиков, правильная защита глаз может уменьшить серьезность или даже предотвратить 90 % этих травм глаза. Химические вещества или посторонние предметы в глазу, а также порезы или царапины на роговице — это распространенные травмы глаз, которые возникают на работе.

Другие возможные травмы глаз — это брызги жира и масла, ожоги от пара, ультрафиолетовое или инфракрасное излучение, а также кусочки древесины или металлическая стружка.

Особый риск травм глаз несут следующие виды деятельности : строительство; производство; добыча полезных ископаемых; плотницкие работы; ремонт авто; электромонтажные работы; водопровод; сварка.

Чтобы защитить глаза, нужно обязательно использовать соответствующие очки. Тип защитной пары очков зависит от вашей работы. Найти нужную пару оптики поможет офтальмолог.