Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы

25.08.2019 19:43

На поздних стадиях симптомом этого заболевания могут являться боли в животе и спине, а также желтый цвет кожи и слизистых.

Исследование американского Центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна выявило ранний симптом рака поджелудочной железы, сообщает CNN.

По словам ученых, одним из главных признаков начала развития рака является низкий уровень сахара в крови. Он возникает, потому что нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы вырабатывают инсулин.

Отмечается, что на поздних стадиях симптомом рака поджелудочной могут являться боли в животе и спине, а также желтый цвет кожи и слизистых.

Исследователи подчеркнули, что этот вид онкологии является одним из самых трудных для выявления.

Источник : https://korrespondent.