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Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы
25.08.2019 19:43
На поздних стадиях симптомом этого заболевания могут являться боли в животе и спине, а также желтый цвет кожи и слизистых.
Исследование американского Центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна выявило ранний симптом рака поджелудочной железы, сообщает CNN.
По словам ученых, одним из главных признаков начала развития рака является низкий уровень сахара в крови. Он возникает, потому что нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы вырабатывают инсулин.
Отмечается, что на поздних стадиях симптомом рака поджелудочной могут являться боли в животе и спине, а также желтый цвет кожи и слизистых.
Исследователи подчеркнули, что этот вид онкологии является одним из самых трудных для выявления.
Источник : https://korrespondent.
Теги: Донбасс, рак, ученые, поджелудочная железа, симптом
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