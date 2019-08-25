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Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы

25.08.2019 19:43
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Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы

На поздних стадиях симптомом этого заболевания могут являться боли в животе и спине, а также желтый цвет кожи и слизистых.

Исследование американского Центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна выявило ранний симптом рака поджелудочной железы, сообщает CNN.

По словам ученых, одним из главных признаков начала развития рака является низкий уровень сахара в крови. Он возникает, потому что нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы вырабатывают инсулин.

Отмечается, что на поздних стадиях симптомом рака поджелудочной могут являться боли в животе и спине, а также желтый цвет кожи и слизистых.

Исследователи подчеркнули, что этот вид онкологии является одним из самых трудных для выявления.

Источник : https://korrespondent. 



Теги: Донбасс, рак, ученые, поджелудочная железа, симптом
 
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