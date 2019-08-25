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Архив - Будь здоров!

Ученые назвали «самую страшную» группу крови

25.08.2019 18:20
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Ученые назвали «самую страшную» группу крови

Эта группа крови действительно воздействует на здоровье человека.

Научные сотрудники из Гарвардского университета утверждают, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на thehappy.news.

Дело в том, что именно эта группа крови действительно воздействует на здоровье человека, а люди с редкой четвертой отрицательной группой значительно чаще других страдают от раковых заболеваний.

Отмечается, что всего на планете, по оценкам врачей, проживает более 8 % людей с такой группой крови.

При этом результаты научной работы продемонстрировали, что у ее обладателей очень редко бывают дети, а если и рождаются, то всегда одного пола.

К слову, академики из Университета Вермонта провели свое исследование и узнали, что люди с  такой группой чаще подвержены инсультам и изменениям головного мозга, а риск возникновения слабоумия увеличен на 82 %.



Теги: Донбасс, кровь, ученые, группа
 
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