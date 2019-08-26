Медики рассказали, как побороть хроническую усталость

26.08.2019 22:13

Достаточно лишь немного изменить свои привычки.

Хроническая усталость является для организма большим стрессом, который может привести к серьезным сбоям, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Happy News.

По данным врачей, по причине хронической усталости могут формироваться болезни сердечно-сосудистой системы и щитовидки. Также можно навредить работе печени.

Оказалось, что избавиться от усталости можно простым способом: ложиться спать во временной промежуток с 22:00 до 23:00. Для того, чтобы иметь больше шансов на то, чтобы заснуть, необходимо соблюсти ряд простых правил.

Во-первых, не смотрите телевизор и не пользуйтесь гаджетами за пару часов до сна. Последний прием пищи должен состояться за 3 часа до отхода к постели.

Также не стоит пить крепкий чай и кофе после 18:00. Зато можно побаловать себя вкусными фиточаями, подобрав специальный успокаивающий сбор.