Названы продукты, которые могут спровоцировать инсульт

26.08.2019 16:00

Научные специалисты Йельского университета назвали еду, которая по их мнению повышает вероятность опасных для жизни сосудистых нарушений, включая инсульты и инфаркты.

Так, все хлебобулочные изделия и продукты, содержащие трансжиры, увеличивают риск возникновения этих приступов, констатируют ученые, передает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

«Все хлебобулочные изделия и продукты с трансжирами, такие как, например, крекеры и жареная пища, увеличивают риск возникновения инсульта и инфаркта», — приводятся на нем слова экспертов.

В рамках исследования учеными были проанализированы данные статистики случаев госпитализации в штате Нью-Йорк за 2002–2013 годы. Специалисты пришли к выводу, что пациенты, которые на регулярной основе употребляли жареные блюда, чипсы, крекеры и другие продукты, содержащие трансжиры, чаще попадали к врачам в связи с отклонениями в работе сердечно-сосудистой системы.

«После того, как люди снизили количество потребляемых трансжиров, риски возникновения инсультов и инфарктов у них уменьшились в шесть раз», — констатировали авторы работы.

Трансжиры, или транс-изомеры жирных кислот — это искусственные жиры, у которых изменена химическая формула. Такие жиры могут образовываться в результате нагревания или в процессе гидрогенизации, делающей жир более твердым (что, прежде всего, удобно для использования его в пищевом производстве). По словам экспертов, содержание трансжиров в продуктах выдают указываемые на упаковке термины «частично гидрогенизированный растительный жир», «кулинарный жир», «растительный жир» и «частично гидрогенизированные жирные кислоты».

Предыдущие исследования уже показывали, что трансжиры практически не участвуют в обмене веществ человека, нарушают липидный профиль и способны привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.