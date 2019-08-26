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Сколько часов сна помогут избежать болезней сердца и инсульта
Большинство людей хронически недосыпают
Новое исследование показало, что люди, которые спят ночью менее шести часов, подвержены высокому риску развития ишемической болезни сердца и инсульта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Данное исследование было проведено в Великобритании, его участниками стали 2 000 человек, — об этом сообщил профессор медицины сна Пол Гринграс. Исследовав привычки и образ жизни испытуемых, исследователи заключили, что подавляющее большинство взрослых людей хронически недосыпают – лишь примерно 17% спят рекомендованные врачами восемь часов в день.
Согласно научным данным, минимальное количество часов, необходимое для восстановления организма ночью, — это 7 часов сна. Из этого правила бывают исключения в сторону уменьшения, но это скорее феноменальные случаи, а не норма. Новое исследование показало, что почти половина взрослых британцев (44%) не спят не то что семь, но и шесть часов ночью.
«У тех, кто спит менее шести часов ночью, высок риск не только ишемической болезни сердца, но и инсульта — из-за недостатка отдыха он увеличивается на 60%», — констатировал профессор Пол Гринграс.
По словам ученого, все люди, которые спят слишком мало, имеют повышенное давление и высокий уровень холестерина в крови. Он подчеркнул, что недостаток сна оказывает влияет на человеческую ДНК влияние, сопоставимое с действием стресса или курения.
Людям, которые испытывают дефицит сна из-за дружностей с засыпанием, ученый посоветовал попробовать заниматься спортом. 85% людей обнаружили, что их сон стал лучше после выполнения физических упражнений, заметил Пол Гринграс.
Теги: Донбасс, здоровье, сердце, сон, инсульт
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