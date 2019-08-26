Все рубрики раздела
- Врачи подсказали, какие зубные пасты вызывают кариес08:35
- Медики развеяли главный миф о домашних солениях07:10
- Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы19:43
- Ученые назвали «самую страшную» группу крови18:20
- ВОЗ признала микропластик в питьевой воде безопасным17:40
- Названы профессии, где часто встречаются травмы глаз09:02
- 6 неочевидных признаков того, что вы «заработали» гастрит21:46
- Врачи подсказали, как быстро вывести из организма никотин18:02
- Названа суточная норма сна для избежания стресса22:13
- Комаровский предупредил об опасном симптоме у детей20:00
Врачи подсказали, какие зубные пасты вызывают кариес
Что разрушает эмаль.
Стоматологи высказали мнение о том, что использование зубных паст с углем и содой может поспособствовать быстрому развитию кариеса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Среди тех, кто щепетильно следит за белизной зубов, в последнее время стали популярны пасты с углем и содой – возникновению бума во многом помогли социальные сети. Однако в публикации The Age специалисты констатируют: у людей, изначально не имевших проблем с зубами, из-за использования таких паст повышается чувствительность зубов и способен развиться кариес.
«Такие пасты обещают отбеливать зубы, но они работают как абразив — пигмент, возможно, будет удален, но пострадает эмаль. В случае развития эрозии эмали нарушиться целостность зуба и появится кариес, повысится чувствительность зубов», — заявила доктор Микаэла Чинотти, представитель Австралийской ассоциации стоматологов.
Также эксперт констатировала, что многие пасты с углем и содой не содержат фтор – главный компонент, защищающий зубы. При этом в них можно найти канцерогенные соединения.
Чинотти подчеркнула, что такие пасты опасно использовать в ежедневном режиме, особенно если человек любит сладкое и ест его достаточно активно. Для укрепления зубной эмали в регулярном формате важно использовать прежде всего пасту со фтором, заметила эксперт.
Теги: Донбасс, кариес, эмаль, зубная паста
- Избирательная кампания. Кризис партийного жанра
- Тимошенко смешала «Шахтер» с газом
- Премьер-министр пообещал начать выплату компенсаций экономным потребителям
- Владелец крупного торгового центра в Донбассе заявил о поддержке протестов
- Промышленность возобновила рост, но из кризиса выходим с убытками
- Та самая "куля" прилетела Яценюку от Гройсмана - сети обсуждают громкую фразу будущего премьера
- На блокпосту под Мариуполем нацгвардейцы открыли огонь по автомобилю08:05
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке07:28
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших20:20
- Поезда с горючим и странные грузовики: В ОБСЕ рассказали о трафике через неконтролируемый участок границы16:03
- Боевики на Донбассе открыли огонь по украинским военным: есть погибшие и раненые14:40
- В Луганской области военные нашли маленькую девочку в лесополосе12:21
- Ситуация на КПВВ Украины: больше машин на «Марьинке»10:01
- В Бахмутском районе обнаружена боевая часть РСЗО «Ураган»08:39
- С блокпостов боевиков «ДНР» госпитализированы мужчины 1953 и 1980 года рождения18:41
- ВСУ начали разбирать фортификационные сооружения у Станицы Луганской18:09
- Зеленский принял неожиданное решение: «Теперь официально каждый год украинцы будут…»09:13
- "Ясно дала понять!" Меркель назвала условие возвращения России в G7 09:00
- Вот как правильно проверить на свежесть куриное филе08:45
- Врачи подсказали, какие зубные пасты вызывают кариес08:35
- На блокпосту под Мариуполем нацгвардейцы открыли огонь по автомобилю08:05
- По каким критериям Зеленский выберет премьера07:43
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке07:28
- Медики развеяли главный миф о домашних солениях07:10
- На Майорке вертолет столкнулся с самолетом22:40
- В Днепре дети подожгли 8-летнего мальчика22:18
- Вот как правильно проверить на свежесть куриное филе08:45
- Врачи подсказали, какие зубные пасты вызывают кариес08:35
- Медики развеяли главный миф о домашних солениях07:10
- Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы19:43
- Ученые назвали «самую страшную» группу крови18:20
- ВОЗ признала микропластик в питьевой воде безопасным17:40
- Названы профессии, где часто встречаются травмы глаз09:02
- Почему современной молодёжи сложно адаптировать в "мире взрослых"08:20
- Никогда не терпите эти 5 типов негативного поведения – жизнь слишком коротка 21:45
- Портников поразил смелым прогнозом о Зеленском и будущем Украины в День Независимости20:25
- Выступление Зеленского в День Независимости омрачила кровавая провокация. ВИДЕО
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших
- Порошенко перед уходом подложил Зеленскому "свинью": план реванша
- Атака на Зеленского и революция в Раде: главное за последние часы
- Кабмин подарил еще два года школьникам: кого это коснется
- "Поэтому его тут и нет", - Зеленский отличился оригинальная шуткой про Януковича в День Независимости
- Суматоха на Донбассе: приехал Сурков и грузят танки
- Как определить энергетического вампира по дате рождения
- Нет, это не зона отчуждения, это Донецк, в который пришла Россия, - фото, которые должны увидеть все украинцы
- Астролог Росс сделал резонансный прогноз по войне на Донбассе: все начинает сбываться