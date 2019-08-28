Назван действенный метод отказа от десертов

28.08.2019 09:15

Каждый любитель сладостей, которые следит за своей фигурой, задается вопросом: как отказаться от любимых тортиков и десертов.

Так, диетологи назвали методы для отказа от сладостей, которые действительно работают, передает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

На первом месте оказался совет заменить сладкое на более полезные продукты, например сухофрукты или фрукты. Они не менее вкусные, к тому же содержат большое количество витаминов и других важных для здоровья веществ. Также рекомендуют избегать стрессов. В таких ситуациях руки сразу начинают тянуться к чему-нибудь сладенькому. При этом специалисты категорически не советуют голодать. Тогда удержаться от десерта вообще невозможно.

Если случилось так, что удержаться от сладенького не удалось, нельзя себя критиковать. Данный факт следует принять как должное, а затем продолжить тренировку. Многие считают, что сахар добавляется только в торты и другие сладости, однако он присутствует и в напитках. Эксперты советуют пить только натуральные чаи, компоты, морсы, но при этом исключать любые сладости, в том числе сахар.

Не менее важным специалисты считают полноценный сон. Дело в том, что его нехватка провоцирует желание скушать сладкое. Помимо этого следует заниматься спортом. При этом не стоит отказываться от сладостей навсегда. Как доказали ученые, сахар должен обязательно присутствовать в рационе, поскольку он улучшает настроение, дарит бодрость и способствует мыслительным процессам.