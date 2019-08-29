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В Украине увеличилось количество новорожденных с синдромом Дауна
В Украине в 2018 году было выявлено почти 300 новорожденных с синдромом Дауна. Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины, передает УНН.
"За 2018 года выявлено 281 новорожденного с синдромом Дауна", - говорится в ответе.
Справка: Синдром Дауна - одна из форм геномной патологии, при которой чаще всего кариотип представлен 47 хромосомами вместо нормальных 46. Степень проявления задержки умственного и речевого развития зависит как от врожденных факторов, так и от занятий с ребенком. Дети с синдромом Дауна учатся. Занятия с ними по специальным методикам, учитывающим особенности их развития и восприятия, обычно приводят к неплохим результатам.
Как сообщалось ранее, в Херсоне состоялся модный показ, где в роли моделей выступили дети с синдромом Дауна.
Источник : https://from-ua.
Теги: Украина, Донбасс, новорожденный, синдром Дауна
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