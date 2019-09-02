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Медики признали туалетную бумагу опасной
Туалетная бумага благоприятно действует на микробы и грибок.
Западные исследователи определили негативные последствия использования туалетной бумаги.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на thehappy.news.
Ученые пришли к выводу, что туалетная бумага не имеет никакой пользы, как это принято считать, поскольку это средство гигиены не способно хорошо защитить людей от различных микробов, в результате чего появляются инфекции, а также анальные трещины, которые впоследствии могут привести к онкологии.
Выяснилось также, что туалетная бумага благоприятно действует на микробы и грибок, что приводит к их быстрому размножению.
В санузле медики рекомендуют людям использовать влажные салфетки, в состав которых не входят химические компоненты.
Только так, считают исследователи, человек сможет оставаться здоровым.
Теги: Донбасс, опасность, туалетная бумага, медицина
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