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Медики рассказали, как растения помогают бороться со стрессом
Исследование провели в США.
Стресс стал настоящей проблемой для современного общества. Оказалось, есть растения, помогающие побороть расстройство, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Эксперты считают, что перечная мята, добавляемая людьми в пищу, хорошо успокаивает, снимает головную боль. Сделанные из растения эфирные масла необходимы для повышения бдительности. Снять усталость, тревожность и нервное напряжение поможет пряная трава орегано, применяемая при мышечных болях и простуде.
Американские ученые из Национального института здравоохранения доказали пользу черноглазого гороха, содержащего фолиевую кислоту, железо и клетку, в лечении депрессии.
Успокаивающий эффект также оказывает ромашка, необходимая людям, страдающим от бессонницы. В список полезных растений попала и вечерняя приамбула. Желтый цветок содержит триптофан, влияющий на гормон серотонина.
Теги: Донбасс, здоровье, стресс, растения
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