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Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»
Источником служат продукты питания.
Специалисты назвали лучший витамин, который поможет в процессе омоложения. Речь идет о биотине, входящем в состав группы В. Также иногда его называют витамином Н, передает Хроника.инфо со ссылкой на Ленту.
Биотин помогает лучше усваивать потребляемые продукты. За счет этого более эффективно функционируют все внутренние системы организма.
Биотин ответственен за уменьшение концентрации скапливающегося холестерина, он стимулирует полноценную работу щитовидной железы и надпочечников. Все данные внутренние процессы позитивно сказываются на внешности. В частности, улучшается состояние волос, а кожа омолаживается.
Источником биотина служат БАДы и продукты питания. Искать этот полезный компонент необходимо в сардинах, тунце, сельди, форели, яичных желтках, авокадо и ягодах.
Теги: Донбасс, витамины, ягоды, продукты
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