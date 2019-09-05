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Назван продукт, лучше всего избавляющий от плохого запаха изо рта
По мнению зарубежных специалистов, одним из лучших продуктов, который предотвращает неприятный запах из ротовой полости, является крупа киноа.
Об этом сообщил портал "Медицина 2.0".
Киноа родом из Южной Америки. О ней знают и активно употребляют вот уже более 6 тысяч лет. Поводом для ее покупки может стать сделанное учеными открытие о том, что потребление киноа защищает от галитоза – неприятного запаха изо рта.
Примерно каждый четвертый человек в мире имеет неприятный для окружающих запах изо рта. Его главная причина – это деятельность и размножения бактерий, которые активизируются из-за остатков в зубах частичек пищи. В результате бактериальной жизнедеятельности образуются соединения серы, это и делает дыхание неприятным.
В ходе исследования ученые смогли определить, что содержащиеся в крупе киноа вещества сапонины эффективно уничтожают размножение бактерий, способствующих возникновению галитоза. Результаты показали, что сапонины киноа проявляют сильную ингибирующую активность в отношении штаммов бактерий, отметили научные специалисты.
Из других продуктов, способных защищать от появления неприятного запаха, ученые выделили зеленый чай, петрушку, апельсины, йогурт, семена фенхеля и аниса.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, запахи, продукты
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