Назван продукт, лучше всего избавляющий от плохого запаха изо рта

05.09.2019 09:30

По мнению зарубежных специалистов, одним из лучших продуктов, который предотвращает неприятный запах из ротовой полости, является крупа киноа.

Об этом сообщил портал "Медицина 2.0".

Киноа родом из Южной Америки. О ней знают и активно употребляют вот уже более 6 тысяч лет. Поводом для ее покупки может стать сделанное учеными открытие о том, что потребление киноа защищает от галитоза – неприятного запаха изо рта.

Примерно каждый четвертый человек в мире имеет неприятный для окружающих запах изо рта. Его главная причина – это деятельность и размножения бактерий, которые активизируются из-за остатков в зубах частичек пищи. В результате бактериальной жизнедеятельности образуются соединения серы, это и делает дыхание неприятным.

В ходе исследования ученые смогли определить, что содержащиеся в крупе киноа вещества сапонины эффективно уничтожают размножение бактерий, способствующих возникновению галитоза. Результаты показали, что сапонины киноа проявляют сильную ингибирующую активность в отношении штаммов бактерий, отметили научные специалисты.

Из других продуктов, способных защищать от появления неприятного запаха, ученые выделили зеленый чай, петрушку, апельсины, йогурт, семена фенхеля и аниса.

Источник: https://from-ua.com