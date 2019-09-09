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Врачи объяснили, в чем польза кратковременного сна
По мнению ученых из Медицинской школы Сингапура, короткий сон после получения новой информации значительно улучшает ее запоминание.
В ходе испытаний было установлено, что сон может быть столь же эффективным в запоминании информации, как ее многократное повторение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.
В исследовании эксперты рассказали 72 добровольцам о 12 видах муравьев и крабов. Перед участниками была поставлена задача подробного изучения рациона питания, среды обитания и поведения этих видов. После получения информации одна группа студентов смотрела фильм в течение часа, в то время как другой группе разрешили вздремнуть. После этого испытуемым были заданы вопросы на соответствующую тематику. Полученные результаты показали, что люди, которым удалось поспать, отвечали на вопросы значительно лучше, продемонстрировав более высокие результаты в тесте на память.
По словам специалистов, когда люди не очень хорошо отдохнули, обучение новой информации становится гораздо более затруднительным, так как мозгу становится сложнее ее запоминать. Исследование, проведенное в прошлом году, объяснило, почему сон может способствовать улучшению памяти.
Ученые обнаружили, что нейроны памяти, которые отвечают за преобразование краткосрочных воспоминаний в долгосрочные, работают наиболее эффективно, когда человек спит.
Теги: Донбасс, здоровье, сон, польза
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