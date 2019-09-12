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Эти антибиотики могут спровоцировать сердечные болезни
Один класс антибиотиков широкого спектра, который часто назначают врачи, отрицательно влияет на сердце, в частности, может привести к сердечной недостаточности.
Группа антибиотиков – фторхинолоны – почти в два с половиной раза чаще приводит к развитию аортальной (АР) и митральной регуляции (МГ), пишет журнал Американского кардиологического колледжа, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Регургитация – что это?
Это обратный ток крови обратно через митральный/аортальный клапан при сокращении левого желудочка во время каждого сердечного цикла.
При сильном поражении постепенно возникает гипертрофия мышцы и расширение желудочков, затем развивается сердечная недостаточность и накапливается жидкость в легких
Ученые из Университета Британской Колумбии впервые показали, что пациенты, которые принимали антибиотик ципрофлоксацин из группы фторхинолонов, имели больший риск развития опасных состояний сердца почти в два с половиной раза, чем те, кто принимал антибиотик амоксициллин.
Для анализа эксперты взяли данные из базы Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, а также данные о страховых выплатах. Они сравнивали эффекты влияния ципрофлоксацина с эффектом от амоксициллина и азитромицина.
Результаты показали, что эффект больше проявляется во время приема, а отсроченный эффект выражался в течении первых недель после окончания приема ципрофлоксацина. Препарат перестает увеличивать риск через два месяца после окончания лечения.
Фторхинолоны уничтожают микроорганизм, при этом нарушают синтез его ДНК путем уменьшения скорости реакции жизненно важных ферментов.
Антибиотики имеют широкий спектр действия, поэтому их часто назначают при различных инфекциях. Из этого ряда хорошо известны, например, ципрофлоксацин, оксолиновая кислота, левофлоксацин.
Авторы исследования отмечает, что для бытовых инфекций такие антибиотики на самом деле не нужны. Неправильное назначение может вызвать как устойчивость к антибиотику, так и серьезные проблемы с сердцем.
Теги: Донбасс, здоровье, сердце, болезни
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