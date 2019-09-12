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Как распознать переизбыток соли в организме: пять симптомов
Соль поддерживает баланс жидкости, важна для нервов и мышц. Но с этим продуктом нужно знать меру.
Специалисты рассказали о последствиях увлечения незаменимой приправой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять 1,5 г натрия в сутки, что эквивалентно чуть менее одной чайной ложке соли. Эксперты перечислили признаки чрезмерного потребления соли.
Жажда
Основной симптом избытка соли — постоянная жажда и сухость во рту. Так мозг посылает сигнал, что организму не хватает жидкости.
Отечность
«Передозировка» солью приводит к увеличению натрия в организме. Итог — удержание жидкости и образование отека. Помимо отеков может наблюдаться вздутие живота.
Головная боль
При избытке натрия сосуды головного мозга расширяются, что приводит к головным болям.
Высокое артериальное давление
Излишки соли задерживают жидкость, что повышает нагрузку на сердце, дестабилизирует давление, ухудшает самочувствие.
Болезни почек
Увлечение солью повышает количество белка в моче и нарушает работу органа мочевыделительной системы. Если не изменить рацион, в почках могут образоваться камни.
Теги: Донбасс, здоровье, соль
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