Все рубрики раздела
- Медики подсказали, как вылечить простуду за два дня07:46
- Врачи объяснили, в чем польза кратковременного сна19:18
- Украинцев атакует смертельный вирус «из 90-х»16:11
- Врачи рассказали о полезных свойствах шоколада15:15
- Врачи объяснили, как раз и навсегда избавиться от алкоголизма13:05
- Врачи назвали признаки, которые выдают алкоголика11:38
- Десять способов отказаться от сладкого без стресса для организма09:34
- Медики рассказали, почему вредно спать днем07:45
- Пониженное давление: врачи назвали новую опасность22:15
- Самые вредные продукты для зубной эмали18:00
Медики подсказали, как вылечить простуду за два дня
Как установили врачи, такой способ отлично помогает в первые дни болезни.
Этот метод также называют «нагревательный компресс», ведь циркуляция крови увеличивается, когда тело человека начинает реагировать на воду. Это позволяет иммунной системе работать более эффективно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Чтобы сделать «нагревательный компресс», нужно прополоскать и отжать тонкие хлопчатобумажные носки в холодной воде, попарить ноги стандартным способом, то есть в горячей воде в течение 10 минут (можно с добавлением горчицы). Отметим, что при высокой температуре эту процедуру проводить нельзя.
После того, как вы попарили ноги, их нужно тщательно вытереть, надеть мокрые носки, а сверху – сухие шерстяные. И первые, и вторые носки должны быть обязательно из натуральных ниток.
Медики рекомендуют делать такой компресс перед сном, а носки оставить на ногах до утра.
Симптомы простуды обычно длятся от 2-3 до 7 дней. Для этого состояния характерно першение и (или) боль в горле, чихание, слезотечение, головная боль, слабость, заложенность носа и насморк. Процедуру с носками нужно сделать при появлении первых симптомах простуды.
Симптомы простуды схожи с некоторыми другими заболеваниями, от которых её следует отличать. Например, аналогичным образом проявляется аллергический ринит, поэтому при каких-либо сомнениях стоит посоветоваться с врачом.
Теги: Донбасс, здоровье, простуда, лечение, медицина
- Если столбик термометра «зашкаливает», а лекарства не помогают...
- Свирепая пневомния и грозный отит
- Если простудились на Новый год: как выздороветь быстро и эффективно
- Простуда: расхожие советы могут и навредить
- Врачи назвали простой способ вылечить простуду
- Медики рассказали, как лечить простуду летом
- В ООС обнародовали свежие данные с передовой на Донбассе07:31
- «Цена билета неизвестна»: в ОРДО рассказали о подготовке к запуску ж/д сообщения с РФ 22:31
- Ходаковский сообщил о гибели командира разведки НВФ «Восток» 20:20
- В поселке Корсунь под Енакиево горели хозпостройки и 2 га сухой травы18:56
- В Ровеньках на шахте им. Вахрушева произошел пожар17:54
- В Донецке на шахте им. Засядько травмирован горняк17:32
- В сети опубликовали кадры, как в Макеевке автомобиль сбил человека. ВИДЕО17:09
- «Привлекаются меценаты»: в ОРДО объяснили, кто финансирует концерты российских артистов16:47
- В Мариуполе на школьном футбольном поле внезапно умер студент15:49
- «Каждый день минируют»: в из-за «минирования"Донецке перекрыт переезд15:27
- Поступок Вайкуле в Юрмале удивил латышей: разразился скандал, певице угрожают 08:15
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой08:00
- Медики подсказали, как вылечить простуду за два дня07:46
- В ООС обнародовали свежие данные с передовой на Донбассе07:31
- В карманах нужно носить листья этих растений, это важно07:11
- «Цена билета неизвестна»: в ОРДО рассказали о подготовке к запуску ж/д сообщения с РФ 22:31
- Переселенцам: Как перевести пенсию с неподконтрольной территории Донбасса22:06
- Мороз розповів, про що має пам’ятати президент після голосування за імпічмент21:43
- Украинцы заплатят за отопление, даже если в квартирах нет батарей: решение Верховного суда21:19
- Я вывез дневник, и это прокол всех служб России. Большой привет, ребята! - Сенцов20:52
- Медики подсказали, как вылечить простуду за два дня07:46
- В карманах нужно носить листья этих растений, это важно07:11
- Переселенцам: Как перевести пенсию с неподконтрольной территории Донбасса22:06
- Мороз розповів, про що має пам’ятати президент після голосування за імпічмент21:43
- Украинцы заплатят за отопление, даже если в квартирах нет батарей: решение Верховного суда21:19
- Мирослав Гай выступил со срочным заявлением: "Несемся в ад с ветерком"19:47
- Дельные советы от «Оникс», как подобрать женский серебряный крестик17:59
- Медреформа в действии: какие услуги будут бесплатными для украинцев в 2020 году14:45
- С мечтами про «Оскар». Как развивается современное украинское кино?13:40
- Гороскоп удачи на 11 сентября: названы везунчики13:02
- Этот знак Зодиака называют "адвокатом дьявола"
- Ультиматум Путина Зеленскому: стали известны подробности
- Журналист росСМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»
- Путин нанесет удар в ближайшее время, «80 тысяч головорезов уже наготове»: озвучен тревожный сценарий
- Зеленский выводит войска с Донбасса: опубликовано заявление
- Зачем нужен поезд Донецк - Москва: раскрыта причина "самодеятельности Пушилина"
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака
- Павел Нусс сделал важное заявление: Украина на грани пропасти, нас ждет тяжелое время
- «100 грн за пачку». В Украине резко взлетят цены на сигареты: когда и на сколько
- Мошенники придумали новую схему "развода" владельцев банковских карт