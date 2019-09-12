Вот на какой руке правильно измерять артериальное давление

12.09.2019 20:46

Чтобы понять, как в норме отличаются показатели давления на разных руках, ученые провели исследование с участием 610 человек.

Измерение артериального давления проходило с использованием осциллометрических мониторов, калибровка которых в соответствии с показателями стандартного ртутного манометра проводилась не реже чем раз в полгода. У первой половины больных давление измерялось последовательно, начиная с правой руки, а у остальных – одновременно на обеих руках. Показатели от этого не менялись.

Оказалось, что средние абсолютные показатели различия систолического и диастолического давления на разных руках составили 10,5 и 7,6 мм рт. ст. соответственно. Более чем у половины участников эксперимента давления при измерении на правой руке было выше, чем на левой; у остальных наблюдалась обратная картина – более высокие цифры давали замеры на левой руке.

По итогам эксперимента ученые отметили, что у 53% пациентов давление на правой и левой руке отличается на 10 мм рт. ст. и выше, а у 19% пациентов разница составила 20 мм рт. ст. Сообщается, что в процессе мониторинга давления пациент самостоятельно или его врач должен измерять давление постоянно на одной и той же руке. Также не стоит забывать, что показатели АД могут существенно различаться на разных руках, поэтому время от времени врачи рекомендуют делать замеры как на правой, так и на левой руке, чтобы получить представление о цельной картине.

Источник: https://from-ua.com