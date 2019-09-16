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Эти недорогие продукты способствуют похудению
Как есть и худеть.
Съеденные вовремя и в правильном количестве, эти продукты могут заменить тренировку в спортзале, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО!
Чтобы удерживать организм в здоровом и комфортном весе, необязательно ограничивать себя в еде — достаточно просто включить в свой рацион определенные продукты, а уж они сами позаботятся и о красоте, и о самочувствии. Мы собрали для вас список из пяти продуктов — не только вкусных, но и очень полезных для фигуры. Ешьте на здоровье!
Бобовые
Всего 130 грамм фасоли, нута, чечевицы, гороха или бобов в день — и вы сами не заметите, как лишние килограммы начнут уходить, подтверждает метаанализ, проведенный специалистами из клиники святого Михаила в Торонто. Все дело в том, что бобовые, имеют низкий гликемический индекс (а значит, дольше перевариваются) и существенно увеличивают чувство сытости — на целый 31%! В результате вы съедите на треть меньше, а чувствовать себя будете так же хорошо — профит!
Капуста
Диетологи удивительно солидарны: капуста — самый подходящий овощ для тех, кто желает сбросить лишний вес. Во‑первых, она обладает низким гликемическим индексом и после ее употребления чувство голода долго не возвращается. Во‑вторых, она помогает ускорить метаболизм, что в свою очередь способствует избавлению от килограммов. Наконец, в-третьих, разнообразные вещества и витамины, содержащиеся в этом овоще, защищают организм от воспалительных процессов, раковых образований, снижают риск развития диабета, а также защищает клетки от преждевременного старения.
Арахис
У американских подростков, которые в течение 12 недель ежедневно ели арахис или арахисовое масло, в результате снизился индекс массы тела — таковы результаты исследования, проведенного специалистами из Университета Хьюстона, Медицинского колледжа Бэйлор и Университета Техаса. Исследователи советуют есть орешки не реже 4 раз в неделю: во‑первых, это вкусно, а, во‑вторых, помогает снизить вес. Ученые убеждены, что такой неожиданный эффект получается как раз благодаря высокой питательности и калорийности арахиса: если использовать его для второго завтрака или полдника, чувство насыщения продлится подольше и вам не захочется «кусочничать» — а ведь именно неконтролируемые перекусы и считаются основной причиной лишнего веса.
Красное вино
Два бокала красного вина (250 мл) в день положительно сказываются на фигуре, утверждают исследователи из Гарвардской медицинской школы. Все дело в содержащемся в красном вине ресвератроле, который «превращает» белый жир в бурый, что помогает сжигать калории, повышает физическую работоспособность и улучшает сердечные функции и состояние мышц таким же образом, как при занятии спортом. Лень идти в спортзал? Просто выпейте вина!
Красные фрукты и ягоды
Клубника, вишня, черника, ежевика, черная смородина, красный виноград, гранаты — все эти фрукты и ягоды содержат растительный пигмент флавоноид, который снижает количество энергии, поступающее в организм из пищи, и тем самым не дает набирать лишний вес. Исследователи из Университета Восточной Англии (Великобритания) и Гарвардской школы медицины утверждают: чтобы поддерживать свой вес в норме, достаточно каждый день съедать порцию красных ягод или фруктов. Просто и очень вкусно.
Теги: Донбасс, похудение, продукты
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