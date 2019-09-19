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Эти простые советы помогут существенно снизить риск мигрени
19.09.2019 13:00
Медики составили список из четырех рекомендаций.
Как стало известно, ученые установили, что может стать причиной частых мигреней. От этих привычек стоит немедленно избавиться, чтобы сохранить свое здоровье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Hyser.
Так, ученые установили, что может стать причиной частых мигреней. От такого недуга страдают многие и оно требует тщательно лечения, чтобы человек мог жить полноценной жизнью.
Поэтому те, кто хочет избавиться от постоянных головных болей нужно прислушаться к следующим советам от специалистов:
- Отказаться от курения сигарет. Помимо того, что никотиновая зависимость наносит общий урон организму, она также приводит к головным болям, особенно, если пациент курит давно и часто.
- Частое употребление в пищу вредных продуктов. Если часто есть жареное, соленое и фастфуд, то мигрень может стать вашим верным спутником.
- Часто мигрени подвержены гипотоники. В том случае, если у вас давление низкое в момент головной боли, то вы можете выпить чашку кофе и испытать облегчение.
- Как ни странно, но многие пытаются решить эту проблему с помощью алкоголя. Это совершенно неверный метод. Мало того, что он дает только разовый эффект, так еще и вредит здоровью.
Теги: Донбасс, здоровье, мигрень, головная боль
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