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Кому противопоказаны прививки от гриппа
В каком случае лучше подождать.
В преддверии нового сезона гриппа уже начинаются кампании массовой вакцинации. Однако следует помнить, что прививку от гриппа можно делать не всем. Врач Ольга Шарапова рассказала: для прививок от гриппа существуют абсолютные и относительные противопоказания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В частности, абсолютными противопоказаниями являются следующие обстоятельства:
- тяжелые заболевания крови,
- почечная недостаточность,
- болезни эндокринной системы,
- сердечная недостаточность,
- болезни дыхательных путей.
Кроме того, пояснила врач, прививку от гриппа не нужно делать на первом триместре беременности, детям до 6 месяцев, аллергикам.
Говоря об относительных противопоказаниях для прививок от гриппа, Ольга Шарапова отметила, что их не стоит делать вскоре после заболевания респираторными инфекциями.
«Если вы меньше месяца назад переболели ОРВИ, то подождите с прививкой, сделаете делать через месяц после выздоровления», — пояснила врач.
Теги: Донбасс, здоровье, грипп, прививка, противопоказания
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