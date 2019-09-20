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Какую болезнь может спровоцировать сильный стресс
Ученые установили, что стресс может быть смертельно опасен для женщин.
Согласно новым данным, если женщина страдает посттравматическим стрессовым расстройством, она в два раза сильнее рискует пострадать от агрессивного рака яичников, пишет Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
Связь между посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и двойным риском рака яичников установили специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана. Они высказали мнение о том, что сильный стресс у женщин, особенно если он хронический, способен активировать рост опухоли яичников.
«Женщины, которые демонстрировали от шести до семи симптомов, связанных с ПТСР, были подвержены значительно более высокому риску рака яичников, чем женщины, которые никогда не испытывали такого состояния. Связь между ПТСР и раком яичников сохраняется даже спустя десятилетия», — заявили исследователи.
Теперь они намерены выяснить, может ли успешное лечение стрессовых расстройств у женщин понижать риск развития онкологического заболевания.
Находка ученых важна еще и в другом аспекте. Специалисты отмечают, что рак яичников трудно диагностировать на ранних стадиях. Согласно этому исследованию, женщины, испытавшие сильный стресс и страдающие ПТСР, составляют группу риска и должны с особой тщательностью обследоваться на наличие известных маркеров рака яичников.
Теги: Донбасс, болезнь, стресс
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