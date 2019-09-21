Все рубрики раздела
- Названа еда, от которой лучше отказаться при простуде15:21
- Врачи перечислили главные причины нарушений сна12:00
- Раскрыт способ правильного мытья рук 07:21
- Лечим насморк: названы три лучших способа избавления от заложенности носа19:30
- Украинцев предупредили об опасной форме рака: симптомы16:10
- Какую болезнь может спровоцировать сильный стресс15:51
- Названа новая опасность курения электронных сигарет22:23
- Специалисты подсказали рецепт эффективного рецепта от простуды16:42
- Эти простые советы помогут существенно снизить риск мигрени13:00
- Кому противопоказаны прививки от гриппа09:50
Названа еда, от которой лучше отказаться при простуде
Оказывается, при простудных заболеваниях вреден даже лимон.
Мало кому известно о диетах при простуде и кашле. Тем не менее, существует немалый список продуктов, употребление которых при простуде нежелательно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Горячие напитки
Горячие напитки во время простуды нежелательны. Кипяток оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку ротоглотки, и вы можете обжечь горло. Изначально вам может показаться, что от горячего чая вам стало легче, но это всего лишь временное облегчение, которое сменяется ухудшением состояния. Во время простуды и гриппа рекомендуется выпивать много жидкости. Пейте напитки теплыми или слегка горячими — комфортными для вашего горла и пищевода.
Лимон и другие цитрусовые
Оказывается, употребление лимонов и других цитрусовых фруктов во время простуды и гриппа нежелательно. Да, в них большое количество витамина С, но в этих фруктах также много кислот, а вирусы и бактерии неплохо себя чувствуют в кислой среде. Вот почему при простуде рекомендуют пить минеральную щелочную воду.
Сладости
Врачи-диетологи советуют вовсе исключить сладости из своего рациона питания, тем более при болезни. Все дело в том, что сладости — это высококалорийное питание, что оказывает на организм определенную нагрузку. Но, кроме этого, сладости также подавляют активность иммунной системы. Так, американскими учеными было доказано, что обильное потребление сахара снижает функциональность лейкоцитов — иммунных клеток, защищающих наш организм от патогенных возбудителей и любых чужеродных агентов.
Кроме того, при употреблении сладостей, сахар частично оседает на стенках горла и ротовой полости, что только способствует размножению патогенных бактерий, усиливая воспалительные процессы в ротоглотке. Если не можете жить без сладкого, то отдавайте предпочтение натуральным сладостям: сухофрукты, ягоды, морсы и соки (без добавления сахара). Однако и здесь нужно придерживаться «золотой середины». Чрезмерное употребление этих продуктов также вредит организму.
Кофе и алкоголь
Во время болезни кофе и алкоголь нужно исключить, поскольку они способствуют обезвоживанию организму, что недопустимо при острых респираторных вирусных инфекциях. Даже небольшое количество спиртного во время болезни не рекомендуется.
Теги: Донбасс, здоровье, еда, простуда, отказ
- Потеря территорий, русские в украинских органах власти и теракты - блогер объяснила последствия завершения войны Зеленским13:50
- ВСУ отбили новые территории: подробности и кадры триумфального прорыва в ООС11:21
- В зоне ООС 19 обстрелов за сутки: трое бойцов ВСУ получили ранения09:46
- Ходаковский рассказал, как Захарченко просил его ликвидировать Гиркина09:00
- «Русский мир наизнанку»: В «ДНР» на 57% подняли коммуналку, люди в шоке08:37
- Жителей ОРЛО будут привлекать к «административной ответственности» за шум21:10
- Проведение выборов в ОРДЛО без контроля границы с РФ является сдачей национальных интересов - Вакарчук18:51
- ОБСЕ констатировала увеличение количества взрывов на Донетчине17:52
- На Донбассе ранены двое бойцов ООС15:30
- Сутки на Донбассе. 13 обстрелов, потерь в рядах украинских военных нет 12:32
- Украина возьмет в долг почти миллиард евро на строительство дорог 15:42
- Названа еда, от которой лучше отказаться при простуде15:21
- Субсидии на конец 2019-го: кому можно рассчитывать на помощь государства15:09
- Власти бьют тревогу: в Азовском море исчез корабль с людьми14:48
- ПАСЕ без Украины: Верховная Рада приняла неожиданное решение по Совету Европы14:32
- У Зеленского решили, что с делать с рынком земли: вердикт понравится не всем, детали14:15
- Потеря территорий, русские в украинских органах власти и теракты - блогер объяснила последствия завершения войны Зеленским13:50
- Арахамия рассказал о перспективах отмены призыва на срочную службу в Украине13:30
- После скандала с утечкой данных Facebook заблокировал несколько тысяч приложений13:10
- Историческая встреча Зеленского с Трампом: названы дата и нюансы переговоров12:50
- Названа еда, от которой лучше отказаться при простуде15:21
- Врачи перечислили главные причины нарушений сна12:00
- Как характер человека зависит от формы его ногтей10:00
- Самые независимые и упрямые: эти знаки Зодиака не волнует чужое мнение08:03
- Раскрыт способ правильного мытья рук 07:21
- Лечим насморк: названы три лучших способа избавления от заложенности носа19:30
- Украинцев предупредили об опасной форме рака: симптомы16:10
- Какую болезнь может спровоцировать сильный стресс15:51
- «Ужас!» Леся Никитюк удивила поклонников странными переменами во внешности07:37
- Названа новая опасность курения электронных сигарет22:23
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака
- Украинцев предупредили об отмене льгот: в Кабмине сделали важное заявление
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
- Как характер человека зависит от формы его ногтей
- Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой
- Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году
- "Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе
- Вакарчук собрался закончить с Радой и улететь за границу: стали известны подробности
- Рада решила судьбу Зеленского, подписан роковой закон: подробности