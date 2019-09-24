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Медики назвали продукты, способные усилить действия лекарств
С чем нельзя смешивать медикаменты.
Есть продукты, которые не в коем случае нельзя употреблять вместе с лекарствами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Врачи утверждают, что существуют продукты, которые нельзя употреблять с теми или иными лекарствами, ведь это грозит большими проблемами со здоровьем.
К примеру, запрещается есть малину во время приема ибупрофена, а также аспирина. По информации специалистов, в ягоде есть салициловая кислота. В результате смешивания препарата с малиной может возникнуть внутреннее кровотечение.
Также нельзя пить сок грейпфрута во время приема препаратов, снижающих уровень холестерина. По словам медиков, были случаи смертей при смешивании лекарств с грейпфрутом.
Как рассказывают эксперты, сок грейпфрута также грозит торможением фермента, который отвечает за переработку состава таблетки. Вследствие в организме накапливаются плохие вещества, которые отравляют больного.
Кроме того, медики настоятельно рекомендуют не пить молоко во время болезни. В белой жидкости много кальция, который во время взаимодействии с препаратами, может создавать осадок в форме солей, при этом уменьшается уровень усвояемости лекарства. Особое внимание стоит обратить на несовместимость антибиотиков с молоком.
Когда человек принимает кроворазжижающие препараты, то нужно отказаться от шпината, брокколи и салата.
Теги: Донбасс, продукты, лекарства, медики
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