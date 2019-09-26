Диетологи рассказали, как правильно пить чай при похудении

26.09.2019 17:49

Важен не только сорт, но и температура напитка.

Если вы хотите сбросить вес, из всех напитков отдавайте предпочтение холодным травяным чаям — к такому выводу пришли специалисты из Университета Фрибурга (Швейцария). Проведенное ими исследование продемонстрировало, что наибольшего эффекта можно достичь, если каждый день выпивать не менее 500 миллилитров холодного матте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.

Расход энергии у тех участников эксперимента, которые пили охлажденный напиток увеличивался на 8,3% (те, кто пили такой же напиток, но в горячем виде, тратили всего на 3,7% больше энергии).

Кроме того, холодный маттэ оказывал наиболее благоприятное воздействие на сердечный ритм и артериальное давление добровольцев.