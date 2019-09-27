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Стало известно, какая еда может защитить от рака кишечника
Треть болезней связана с неправильным питанием.
Специалисты рассказали о простых рекомендациях, которые помогут защититься от рака кишечника – более трети случаев его развития связаны с питанием, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Ученые из Австралии пришли к выводу, что около 35% случаев развития рака кишечника связаны с двумя факторами – неправильным питанием и курением. Специалисты пришли к выводу, что корректировка рациона, отказ от курения, а также соблюдение нескольких простых правил, помогут существенно снизить риск рака кишечника.
Было сделано и еще одно интересное открытие – кофе помогает не только снизить риск развития онкологии, но и улучшает прогноз для тех, кто уже болен. Как заметили ученые, у пациентов, которые выпивают две чашки кофе в день, продолжительность жизни после постановки диагноза была выше, чем у тех, кто не пьет этот напиток. С чем именно это связано, еще предстоит выяснить. Возможно, дело в том, что этот напиток очень богат антиоксидантами.
Чтобы снизить риск развития опухоли в кишечнике, в день нужно употреблять не менее 30 граммов клетчатки. Хорошо подходят для этого отруби. Их можно кушать просто так, запивая водой, или же добавлять в каши, смузи и кисломолочные напитки.
Теги: Донбасс, рак, еда, кишечник
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- Диетолог рассказал, можно ли пить кофе худеющим09:57
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