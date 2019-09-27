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Врачи рассказали, как снизить уровень сахара в крови без лекарств
27.09.2019 10:41
Помогут обычные продукты.
Специалисты рассказали, как можно снизить уровень сахара в крови с помощью обычных продуктов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Happy news.
Если питаться правильно и добавить в рацион полезные продукты, то без лекарств можно запросто в домашних условиях нормализовать сахар в крови.
Как утверждают медики, напиток из цикория поможет справиться с повышенным уровнем сахара.
Не менее полезным является отвар из овса, сок квашеной капусты, а также любимый хозяйками яблочный уксус.
Помимо этого, уровень сахара могут уменьшить и натуральные овощные соки.
Теги: лекарство, врачи, сахар
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