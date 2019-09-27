Врачи рассказали, как снизить уровень сахара в крови без лекарств

27.09.2019 10:41

Помогут обычные продукты.

Специалисты рассказали, как можно снизить уровень сахара в крови с помощью обычных продуктов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Happy news.

Если питаться правильно и добавить в рацион полезные продукты, то без лекарств можно запросто в домашних условиях нормализовать сахар в крови.

Как утверждают медики, напиток из цикория поможет справиться с повышенным уровнем сахара.

Не менее полезным является отвар из овса, сок квашеной капусты, а также любимый хозяйками яблочный уксус.

Помимо этого, уровень сахара могут уменьшить и натуральные овощные соки.