Все рубрики раздела
- Утренние привычки, способные навредить здоровью07:12
- Названы осенние продукты, содержащие больше всего нитратов21:01
- Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм18:12
- Откажитесь от заморозки: Специалисты рассказали, какие продукты нельзя хранить в морозильной камере15:00
- Врачи рассказали, как снизить уровень сахара в крови без лекарств10:41
- Новый штамм гриппа в Украине: медик рассказала, кто находится в группе риска09:00
- Стало известно, какая еда может защитить от рака кишечника07:40
- Врачи рассказали о полезных свойствах сала20:48
- Диетологи рассказали, как правильно пить чай при похудении17:49
- Натуральные средства, избавляющие от бессонницы15:13
Утренние привычки, способные навредить здоровью
По словам лечащих врачей, большинство людей живет с подобными привычками много лет.
Однако следование этим ритуалам вредит здоровью и хорошему настроению, снижая тонус и приводя к усталости и раздражению уже в начале дня, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Одной из самых нездоровых утренних привычек специалисты из США назвали резкий подъем с кровати по будильнику. Врачи утверждают, что в такой ситуации в организме резко повышается уровень стрессовых гормонов, что может поспособствовать разным негативным проявлениям – перепадам давления, приливу агрессии, изменениям в режиме сердцебиения и т.д.
Кроме того, резкое поднятие туловища способно стать причиной проблем с позвоночником, болей в спине, нарушений в мозговом кровотоке и обмороков. «Дайте себе некоторое время побыть в кровати, отойти от сна, а потом уже не спеша вставайте», — озвучили совет эксперты.
Они порекомендовали использовать утреннее время в изоляции от смартфонов и компьютеров. Если при этом избегать думать о предстоящих делах и проблемах, немного отодвинув их решение, это значительно укрепит психологическое здоровье и нервную систему, уверены врачи. Тратить утреннее время на серфинг в социальных сетях абсолютно неэффективно с точки зрения пользы для организма, — при этом лишь повышается уровень стресса и напряжения.
Привычка умываться горячей водой также оказалась не одобрена научными работниками. Они заявили, что умывать, как и принимать душ следует умеренно прохладной водой. Горячая вода сушит кожу, а также негативно воздействует на волосяные луковицы, предупредили специалисты.
Помимо этого, они посоветовали отказаться от кофе натощак. Такая привычка может привести к гастриту и другим отклонениям в работе пищеварительной системы, объяснили ученые.
Теги: Донбасс, здоровье, привычка, вредная привычка
- Известный волонтер рассказал, как украинские партизаны действуют в ОРДЛО22:32
- После переписи в «ДНР» проведут проверку полученных данных21:30
- Горловачанка показала прогулку по жилмассиву «Строителей». ВИДЕО20:59
- В "ЛНР" від вибуху гранати постраждали п'ятеро дітей19:54
- Польща виділила $ 1 млн допомоги жителям ОРДЛО19:29
- В Донецке боевики «ДНР» устроили в больнице им. Калинина пропускной режим19:02
- На Луганщине задержали мужчину, 3 года находившегося в розыске18:01
- Артиллерия ВСУ мощным залпом накрыла российских оккупантов: позиции "ДНР" взлетели на воздух17:19
- В Мариуполе автомобиль с военными столкнулся с патрульной "Тойотой"17:03
- В Горловке растет число внезапных смертей и суицидов16:21
- У Зеленского затеяли настоящую бюрократическую революцию: что ждет украинцев07:45
- Девушка плачет слезами из хрусталя, профессура разводит руками07:30
- Утренние привычки, способные навредить здоровью07:12
- Известный волонтер рассказал, как украинские партизаны действуют в ОРДЛО22:32
- Странная смерть первого президента Крыма Юрия Мешкова - появились первые подробности22:01
- После переписи в «ДНР» проведут проверку полученных данных21:30
- Горловачанка показала прогулку по жилмассиву «Строителей». ВИДЕО20:59
- Под Запорожьем в результате ДТП погибли два человека20:28
- В "ЛНР" від вибуху гранати постраждали п'ятеро дітей19:54
- Польща виділила $ 1 млн допомоги жителям ОРДЛО19:29
- Медики подсказали, как проснуться отдохнувшим08:01
- Утренние привычки, способные навредить здоровью07:12
- Сколько стоит лечение простуды18:34
- Как инициалы влияют на судьбу человека15:57
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний13:41
- Назван самый богатый знак Зодиака13:10
- «Самый серьезный удар для Порошенко»: Пушков рассказал, как Волкер подрывал Минские соглашения11:20
- Гороскоп на 29 сентября 2019: кому сегодня очень не повезет09:27
- 12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения22:16
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Назван самый богатый знак Зодиака
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети
- Янину Соколову удивила новость из Донецка: "Что это вообще такое?". ВИДЕО