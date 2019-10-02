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Медики определили, чем опасны суши для здоровья
Ученые предупреждают, что количество антибиотикорезистентных бактерий в рыбе за последние 5 лет выросло в два раза.
Это особенно опасно для тех, кто предпочитает употреблять ее в сыром виде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
Любителям популярной в нашей стране японской кухни, и особенно суши грозит повышенный риск заражений антибиотикорезистентными инфекциями. А все потому, что так называемые супербактерии более активно распространяются в морях и океанах, как установили ученые.
Супербактериями называют микроорганизмы, демонстрирующие резистентность к большинству имеющихся антибиотиков. Особенная опасность угрожает любителям сырой или неполностью приготовленной рыбы, так как при таком кулинарном методе обработки продукта питания вероятность сохранения жизнеспособных патогенов в нем намного выше. Любители суши могут столкнуться с бактериальными инфекциями, которые нельзя будет вылечить никакими из ныне имеющихся самых мощных лекарственных препаратов.
Бактерии учатся адаптироваться и вырабатывать резистентность к лекарствам, когда пациенты принимают неправильные дозы антибиотиков, либо вообще используют их не по назначению, к примеру, для лечения гриппа. Проблема усиливается ещё и тем фактом, что за последние десятилетия человечество не разработало никаких новых антибиотиков. В мире от антибиотикорезистентных инфекций, включая туберкулез, ВИЧ и малярию, каждый год умирает по 700 тысяч человек.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, суши, медицина
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