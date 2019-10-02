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Названы продукты для профилактики гриппа и ОРВИ

02.10.2019 09:00
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Названы продукты для профилактики гриппа и ОРВИ

Натуральные кисломолочные продукты помогают укрепить иммунитет и противостоять простудах, а при уже появившейся болезни – смягчают симптомы.

Об этом сообщила врач Виктория Савицкая, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Кисломолочные продукты при совремнном ритме жизни незаменимы в рационе, прежде всего потому, что позитивно влияют на желудочно-кишечный тракт, а от него во многом и зависит наш иммунитет.

Помимо этого, врачи рекомендуют пить кефир или «живые» йогурты, чтобы уберечься от болезни, а также в период выздоровления, если вы все-таки подхватили вирус.

«Доказано, что пробиотики уменьшают гриппозные симптомы: температуру, кашель и насморк. При этом для здоровья важны именно натуральные продукты, потому всегда внимательно читайте этикетки и обращайте внимание на срок годности. Чем он короче, там продукт «натуральнее» и полезнее», — уверяет медик.

Незаменимы в рационе и натуральные каши. Это прекрасный источник витаминов и микроэлементов, особенно селена и цинка, которых очень мало в других продуктах. Но стоит помнить, что это справедливо только для каш из цельного зерна. Помимо этого, в таких продуктах много клетчатки, которая способствует мягкому очищению организма и повышает сопротивляемость организма. Особенно сильными противогриппозными свойствами обладают овсянка и ячмень.

 
 


Теги: Донбасс, здоровье, грипп, профилактика гриппа, ОРВИ, продукты, профилактика
 
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