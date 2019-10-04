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Врачи выяснили, вредят ли фитнес-батончики фигуре
Годятся ли они для перекусов.
Много людей любят смаковать фитнес-батончикам, потому что это быстро и питательно, их легко съесть «на ходу» – когда совсем нет времени поесть. Но насколько полезно так питаться? Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Ученые провели независимые лабораторные исследования, в которых участвовали 30 производителей батончиков.
Мы привыкли кушать батончики тогда, когда надо перекусить, и считаем их здоровой пищей. Заменяем батончиками приемы пищи, или выбираем их, когда хочется чего-то сладкого.
Фитнес-батончик – это еда, которая предназначена для повышения физической энергии. Обычно, фитнес батончики содержат комбинацию белков – жиров – углеводов, кроме того они обогащены витаминами и минералами.
Поэтому, хорошая новость в том, что фитнес-батончики признании полезными научно. В частности, врачи-диетологи подтверждают, что батончики содержат достаточное количество полезных элементов, которые позволяют сохранить энергетический баланс организма.
Батончики условно можно разделить на две группы — энергетические и протеиновые.
Энергетические несут энергетическую ценность. Этот вид батончиков предназначен для обеспечения быстрого и эффективного использования поступающей энергии. В основном, в их составе вы найдете сухофрукты, зерновые, орешки.
Вторую группу составляют батончики, которые несут больше питательной ценности, — белковые или, как принято называть, протеиновые. Их можно употреблять не только для повышения энергии, но и для уменьшения жировой массы.
Некоторые специалисты склоняются к противоположному мнению относительно питательности фитнес-батончиков и отмечают, что у них есть избыток сахара, жиров и углеводов.
Сравнивая количество углеводов и содержание сахара в протеиновый батончике и обычном шоколадном, можно сказать, что они практически идентичны. При этом протеиновые батончики в разы дороже.
В исследовании из 30 батончиков разных производителей – 18 не соответствовали требованиям уровня ингредиентов на этикетке.
Оказалось, что в каждом втором батончике превышен уровень углеводов, который отмечали производители на коробке.
К примеру, один из батончиков позиционировали, как продукт с низким содержанием углеводов, на упаковке было указано, что там всего 2 грамма углеводов. Но лабораторный анализ показал, что на самом деле он имел около 22 граммов углеводов!
Теги: Донбасс, врачи, фитнес, фигура, батончик
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