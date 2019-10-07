Главная опасность наращивания ресниц

07.10.2019 15:03

Этой процедурой не стоит злоупотреблять.

Приклеенные или наращенные ресницы могут навредить натуральному волосяному покрову на веке, что отрицательно повлияет на красоту и здоровье, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Об этом рассказала врач-косметолог Оксана Чащина, перечислив весомые причины «не злоупотреблять» этой бьюти-процедурой.

В частности, по словам эксперта, к одной ресничке прикрепляются два-три дополнительных волоска. Но корень, фолликул, не всегда может справиться с дополнительной нагрузкой. Это приводит к травмам и атрофии.

«В этом случае самое невинное последствие – выпадение и прекращение роста ресниц», – пояснила Чащина.

Более того, наращивание может спровоцировать снижение зрения из-за плохого качества веществ, употребляемых в процедуре. Нет совершенно никакой гарантии, что это не вызовет ожоги кожи ресничного края века, роговицы и конъюнктивы.