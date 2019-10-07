Все рубрики раздела
- Главная опасность наращивания ресниц15:03
- Восемь способов избавиться от осенней хандры11:00
- Верные признаки того, что ваш организм давно пора чистить от токсинов09:46
- В Украине популярные лекарства попали под запрет08:48
- Названы самые распространенные причины увеличения лимфоузлов12:00
- Врачи назвали продукты, помогающие избавиться от тошноты21:21
- Стало известно, какими недугами реже болеют оптимисты 14:00
- Врачи выяснили, вредят ли фитнес-батончики фигуре13:20
- Продукты, которые нельзя употреблять с лекарствами11:49
- Назван продукт, избавляющий от головной боли и бессонницы22:27
Главная опасность наращивания ресниц
Этой процедурой не стоит злоупотреблять.
Приклеенные или наращенные ресницы могут навредить натуральному волосяному покрову на веке, что отрицательно повлияет на красоту и здоровье, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Об этом рассказала врач-косметолог Оксана Чащина, перечислив весомые причины «не злоупотреблять» этой бьюти-процедурой.
В частности, по словам эксперта, к одной ресничке прикрепляются два-три дополнительных волоска. Но корень, фолликул, не всегда может справиться с дополнительной нагрузкой. Это приводит к травмам и атрофии.
«В этом случае самое невинное последствие – выпадение и прекращение роста ресниц», – пояснила Чащина.
Более того, наращивание может спровоцировать снижение зрения из-за плохого качества веществ, употребляемых в процедуре. Нет совершенно никакой гарантии, что это не вызовет ожоги кожи ресничного края века, роговицы и конъюнктивы.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, ресницы, наращивание
- Врачи объяснили, в чем опасность бытовых кондиционеров
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов
- Врачи предостерегли от принятия холодного душа в жаркую погоду
- ВОЗ назвала главные угрозы в 2019 году: какие опасности подстерегают украинцев
- Холодна їжа - небезпека для організму
- Новый вид гриппа ворвался в Украину: эксперт предупредила о большой опасности для пострадавших – подробности
- Зеленский поручил упростить процедуру перемещения граждан и товаров через линию разграничения 16:41
- В районе Золотого будет установлен блокпост «Нацкорпуса»15:30
- Сорван отвод сил в Золотом, случилось то, чего все боялись: экстренное заявление14:45
- Глава МИД Украины заявил о срыве разведения сил на Донбассе13:15
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам11:15
- Троян рассказал, кто останется в Золотом после вывода ВСУ10:30
- Война на Донбассе: боевики 25 раз обстреляли позиции ООС, есть погибшие10:16
- «Закон об особом статусе Донбасса начнет действовать»: Разумков рассказал, когда это произойдет09:30
- «Разведению войск быть!»: Разумков назвал ответственных за безопасность08:14
- Из-за отвода войск Украина может потерять Счастье, Северодонецк и Мариуполь - Снегирев 07:34
- Зеленский поручил упростить процедуру перемещения граждан и товаров через линию разграничения 16:41
- НБУ снова укрепил гривну16:30
- Украинцам разрешили не платить пеню за коммуналку16:20
- РФ перебрасывает к границе с Украиной составы с военной техникой16:00
- Синоптик рассказал, когда украинцам ждать тепла в октябре15:45
- В районе Золотого будет установлен блокпост «Нацкорпуса»15:30
- Главная опасность наращивания ресниц15:03
- Сорван отвод сил в Золотом, случилось то, чего все боялись: экстренное заявление14:45
- Похищение Саакашвили, в деле наметился серьезный поворот: срочное заявление прокуратуры14:20
- Бесплатная коммуналка для пенсионеров: стоит ли ждать чуда14:00
- Главная опасность наращивания ресниц15:03
- Восемь способов избавиться от осенней хандры11:00
- Верные признаки того, что ваш организм давно пора чистить от токсинов09:46
- Золотые сердца бьются в груди этих знаков Зодиака09:18
- В Украине популярные лекарства попали под запрет08:48
- Названа главная опасность наращивания ресниц20:25
- Астролог объяснила, как вычислить свой настоящий знак Зодиака18:14
- "В "формуле Штайнмайера" есть ловушка для Путина", - командир "Донбасса" Филин16:34
- Как быть с теми, кто причинил вам боль15:53
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период13:55
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- «На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- Пересечение КПВВ в выходной день: будет ли пенсионер зарегистрирован в базе пограничников?
- Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"