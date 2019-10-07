Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть

07.10.2019 22:25

Вкусно и полезно.

Существуют напитки, которые помогают наращивать мышечную массу, стабилизировать уровень сахара в крови и благодаря этому стать стройнее. При регулярном их потреблении можно сбросить сразу несколько килограммов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Перед отходом ко сну бывает полезно выпивать стакан молока, теплого или комнатной температуры. В этом напитке содержатся триптофан и кальций, способствующие крепкому сну, что важно, поскольку его недостаток оказывает серьезное влияние на рост жировой ткани. Помимо этого, молоко дает белок, который укрепляет мышечную массу.

Также может помогать худеть употребление виноградного сока(маленький стакан). Согласно исследованию 2015 года, опубликованному в International Journal of Obesity, содержащийся в винограде ресвератрол преобразует калорийность белого жира в калорийность бурого жира, который более активно расходуется организмом для получения энергии.

Еще одним напитком, который помогает худеть, является кефир. Его пробиотики воздействуют на кишечный микробиом, увеличивая в нем популяцию здоровых бактерий. В результате деятельности этих микроорганизмов улучшается пищеварение, а также эффективнее усваиваются витамины и минералы. British Journal of Sports Medicine публиковал данные о том, что кефир улучшает сон, а также повышает результативность тренировок.

Выделяют эксперты и ромашковый чай. Его питье повышает в организме уровень нейротрансмиттера глицина, благодаря чему быстрее происходит засыпание. Кроме того, напиток обладает свойством стабилизировать сахар, что помогает в потере веса. Специалисты советуют пить ромашковый чай приятно горячим.

Вода, в свою очередь, является универсальным напитком. Было установлено, что если выпивать немного воды перед сном, это усиливает восстановительный эффект во время сна. Главное — не употреблять воды слишком много.