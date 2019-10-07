Симптомы, указывающие на повышенный уровень холестерина

07.10.2019 18:16

Проблема, которую нельзя игнорировать.

Холестерин — это один из типов жира, который так или иначе присутствует во всех клетках нашего тела, и, следует отметить, что он необходим для корректной работы всех его систем, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.

Большую часть холестерина выделяет печень, но также он поступает в организм с продуктами питания, которые мы потребляем.

Основная функция, которую выполняет холестерин, — это участие в образовании желчных кислот, ответственных за усвоение жиров. А еще он отвечает за выработку определенных половых гормонов и гормонов щитовидной железы.

Но несмотря на то, что холестерин нужен многим органам и клеткам нашего тела, он может превратиться в потенциального убийцу (без преувеличения), если его уровень никак не контролировать.

Главная проблема заключается в том, что большинство людей просто не знают о высоком уровне холестерина в своем организме, потому что, как это бывает и с другими заболеваниями, не замечают никаких очевидных симптомов.

В результате же это может привести к появлению серьезных проблем со здоровьем, например, с печенью или с сердечнососудистой системой.

При повышенном уровне холестерина значительно увеличивается риск развития атеросклероза (это скопление жиров на стенках артерий, препятствующее нормальной циркуляции крови).

А учитывая опасность такого состояния и сложность ранней диагностики, очень важно знать о ряде симптомов, которые помогли бы заподозрить неладное.

Симптомы повышенного уровня холестерина

Каждый человек, начиная с 20-летнего возраста должен регулярно обследоваться у врачей и обязательно сдавать анализ крови, чтобы определить уровень холестерина.

Это важно делать, потому что симптомы появятся уже позднее, а здесь важно обеспечить своевременное лечение.

Без анализа крови человек продолжает вести привычный образ жизни, его ничего не беспокоит, а организм в это время уже страдает. Тем не менее, экспертам удалось выявить некоторые симптомы, которые могут свидетельствовать о повышении уровня холестерина в крови:

Чувство боли и тяжести в области печени и желчного пузыря.

Сухость во рту и бледность ротовой полости, часто сопровождается галитозом (неприятным запахом изо рта).

Тяжесть в желудке и проблемы с пищеварением, особенно после потребления жирной пищи.

Отрыжка, газообразование и расстройство желудка после приемов пищи.

Изменения кишечного ритма, склонность к запорам.

Желание поспать после еды.

Появление пищевой непереносимости (определенных продуктов).

Сыпь на коже и зуд.

Головные боли и мигрени.

Головокружение и проблемы с координацией и равновесием тела.

Отеки и онемение конечностей.

Проблемы со зрением.

Необычное возбуждение и беспокойство при движении и физической активности.

Все вышеперечисленные симптомы часто путают с другими заболеваниями и проблемами со здоровьем, они могут исчезнуть спонтанно, точно так же, как и появились.

Однако, игнорируя уровень холестерина, люди сами усугубляют свое состояние (бездействием), и в результате им будет очень трудно (а иногда и невозможно) восстановить полученные повреждения.

Но у нас есть хорошая новость: всего этого можно избежать, сделав простой анализ крови и придерживаясь здорового образа жизни. Ведь правильные привычки помогают стабилизировать уровень холестерина естественным образом и одновременно стимулируют функцию печени.

Как следить за уровнем холестерина, не выходя из дома?

В большинстве случаев для снижения уровня холестерина будут нужны лекарственные препараты, однако уже доказано, что некоторым людям они могут и не понадобиться.

Но вне зависимости от того, принимает человек лекарства или нет, лучше, конечно, избегать потребления жирной и слишком калорийной пищи, как например:

Колбасные изделия.

Красное мясо.

Мясные деликатесы.

Фастфуд.

Кондитерские изделия.

Полуфабрикаты.

Сливки.

Сливочное масло и майонез.

Яичный желток.

Вместо них желательно включить в свой рацион продукты с высокой питательной ценностью, как-то:

Свежие фрукты.

Овощи.

Бобовые.

Цельные злаки.

Обезжиренные молочные продукты.

Оливковое масло.

Постное мясо.

Рыба.

Льняное семя и семена чиа.

Кроме этого, неплохо было бы изменить и способ приготовления пищи. Лучше избегать непосредственного обжаривания продуктов, а в духовке запекать без масла. Отдавайте предпочтение приготовлению на пару и отварным блюдам.

Зная, насколько опасен может оказаться повышенный уровень холестерина в крови, важно улучшить свои привычки и сделать все возможное, чтобы держать его под контролем.

Так что будьте бдительны и осторожны. Несмотря на то, что холестерин, на первый взгляд, не оказывает какого-либо существенного влияния на наше здоровье, с течением времени он будет представлять все большую опасность и приведет к серьезными изменениям и заболеваниям в организме.