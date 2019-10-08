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Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки
08.10.2019 15:46
Оливки богаты витаминами и минеральными соединениями, но далеко не всем можно употреблять этот продукт.
По словам специалистов, не стоит употреблять оливки в большом количестве, так как в основном люди употребляют консервированные оливки, а они очень соленые, что может навредить здоровью, передает donpress.
Также медики предостерегают, что оливковое масло нельзя употреблять при холецистите. Людям с ожирением необходимо употреблять его в умеренном количестве из-за высокой калорийности.
Теги: Донбасс, здоровье, витамины, вред, калории, продукты, оливки, медики
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