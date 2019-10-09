Все рубрики раздела
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Симптомы, указывающие на повышенный уровень холестерина18:16
- Главная опасность наращивания ресниц15:03
- Восемь способов избавиться от осенней хандры11:00
- Верные признаки того, что ваш организм давно пора чистить от токсинов09:46
- В Украине популярные лекарства попали под запрет08:48
Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов
Роскошные волосы красят любую женщину, но красота требует ухода.
Мы изучили распространенные проблемы с волосами, возникающие в осенний период. Давайте обсудим действенные способы, которые помогут сохранить здоровье и красоту волос, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Забота о волосах не может ограничиваться использованием одних лишь шампуней, сколь бы качественными они ни были. Уход за локонами – это многоэтапный процесс, в котором надо учитывать разные мелочи. Мы изучили основные факторы, ухудшающие состояние волос, и подобрали для вас 6 простых, но эффективных методов ухода.
Стрижка кончиков
Лето – непростой период для наших локонов. Высокие температуры и открытое влияние солнечных лучей могут негативно сказаться на состоянии волос. Добавим сюда частое окрашивание, фен, выпрямители и тугие прически – и вот уже волосы становятся тоньше и секутся. А затем наступает осень и проблемы только усиливаются.
Как бы вам ни хотелось поскорее отрастить волосы или сохранить их длину, время от времени надо срезать кончики. Тем более что эта процедура лишь ускоряет рост волос.
Целительные маски
Маски помогут вернуть волосам силу, красоту, а так же ускорить их рост. Вы можете использовать готовые маски или приготовить их дома. Однако надо помнить о том, что домашние маски быстро портятся. Не храните их подолгу. Готовьте небольшое количество маски на один раз, используя только самые свежие ингредиенты. Маски, безусловно, полезны, но они намного эффективнее в сочетании с лечением организма изнутри, особенно учитывая тот факт, что осенний период сопутствуем сильному авитаминозу.
Витаминные комплексы
Обязательно вводите в ваш рацион полезные для иммунитета продукты. Однако не стоит пренебрегать и витаминными комплексами. Посоветуйтесь с врачом и подберите оптимальные для вас мультивитаминные препараты. Уже спустя неделю-другую вы заметите, что волосы стали меньше выпадать, вернулся блеск, ускорился рост.
Особенно важно принимать витамины, если вы время от времени употребляете алкоголь или часто пьете кофе. И кофе, и алкоголь угнетают полезные вещества и способствуют их вымыванию из организма. Нехватка полезных элементов сказывается на волосах не сразу, пройдет время, прежде, чем вы заметите плохое состояние волос. Однако чем дольше мы тянем с лечением, тем сложнее восстановиться. Есть более быстрый индикатор, говорящий о нехватке полезных веществ. Возьмите зеркальце и рассмотрите свои губы. Если витаминов не хватает, то губы трескаются, сохнут, а кожа на них постоянно облазит.
Выбор и чистка головных уборов
С приходом холодов актуальными становятся головные уборы, однако частое их ношение может стать причиной появления перхоти. Снимайте шапки, шляпы и кепки в помещении, выбирайте фасоны из натуральных материалов. Так же необходимо следить за чистотой уборов. Стирайте их и хорошенько ополаскивайте, чтобы удалить остатки чистящих средств. Чтобы уборы не утратили свой презентабельный вид, надо стирать их вручную, учитывая температурный режим. Если кожа все равно начала шелушиться, используйте действенные средства от перхоти.
Свободные прически
Конский хвост не утрачивает своей популярности, ведь это одна из самых быстрых причесок. К слову, высокий и тугой хвост считается природным лифтингом, помогающим разгладить морщины. Однако не стоит часто делать тугие прически, поскольку они травмируют волосяные луковицы и могут стать одной из причин боли в коже головы.
Правильное мытье головы
Нет ничего приятнее, чем принять с утра душ, а вечером понежиться в ванной. Однако врачи не рекомендуют мыть голову слишком часто по нескольким причинам. Водопроводная вода в большинстве городов оставляет желать лучшего и каждое купание может вредить волосам. Частое мытье вымывает кожное сало, что далеко не всегда полезно. Если вы купаетесь каждый день, то стоит купить защитную шапочку для волос, чтобы лишний раз их не мочить.
Помимо этого, многие допускают травмирующие ошибки при купании. Расчесывайте волосы перед купанием, не расчесывайте мокрые волосы. Шампунь надо вспенивать в ладонях, а потом наносить пену на волосы. Моющие средства надо тщательно вымывать, даже если придется долго стоять под душем. Не носите полотенце на голове дольше 20-30 минут. Сушите волосы феном по направлению сверху вниз, а напоследок обдавайте чуть прохладным воздухом, чтобы закрыть чешуйки. Никогда не мойте голову слишком горячей водой – это вредно для волос.
Теги: Донбасс, здоровье, волосы, осень
- Яєчний жовток - відмінні ліки для волосся
- П'ять сигналів, що організм страждає
- Трихологи подсказали, какая специя поможет при выпадении волос
- Если вам надоело ежедневно мыть голову, воспользуйтесь этими хитростями!
- Трихологи назвали основные причины выпадения волос
- Седина является признаком крепкого здоровья
- «Меняют тактику, или очередная хитрость Кремля?»: В пресс-центре ООС прокомментировали ситуацию на Донбассе09:50
- Из ОРДЛО массово бегут врачи, скоро оккупантов лечить будет некому 09:15
- ВАЖНО! Кабмин заменит перечень разрешенных товаров для провоза через КПП на Донбассе08:01
- «Это может привести к полной имплементации Минских соглашений»: в НАТО поддержали «формулу Штайнмаера»07:47
- На конкурс трактористов в ОРДО подали заявки три команды с подконтрольной Украине территории22:09
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс21:14
- В "Л-ДНР" зганяють в бойовики місцевих "комунальників"19:19
- Цены на квартиры в Луганске: россиянин рассказал, сколько стоит жилье. ВИДЕО18:50
- "Мы с войны не уйдем, ни одного метра земли не отдадим", - у Яроша обратились к Зеленскому17:30
- Пушилин отправился в Абхазию на «инаугурацию» Хаджимбы17:06
- В парижском зоопарке свинья научилась использовать "орудие труда" (ВИДЕО)10:00
- «Меняют тактику, или очередная хитрость Кремля?»: В пресс-центре ООС прокомментировали ситуацию на Донбассе09:50
- Усику нашли нового соперника-супертяжа09:40
- Что будет с "бляхами" после Нового года: озвучен прогноз09:33
- Из ОРДЛО массово бегут врачи, скоро оккупантов лечить будет некому 09:15
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Rozetka изменила выдачу заказов: как будет теперь08:47
- Голобуцкий: "Зеленскому придется отказаться от главного лозунга своей политической кампании"08:30
- Доллар по 40: Кабмин наконец раскрыл, каким будет курс: «к сожалению…»08:15
- ВАЖНО! Кабмин заменит перечень разрешенных товаров для провоза через КПП на Донбассе08:01
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Симптомы, указывающие на повышенный уровень холестерина18:16
- Главная опасность наращивания ресниц15:03
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период
- В "ДНР" вспыхнул бунт против оккупантов
- «Подложили самодельное взрывное устройство»: перевозчики в «ДНР» начали бунт против оккупантов
- Зеленский рассказал, что будет с Донбассом, решение понравится не всем: «Это единственный путь»