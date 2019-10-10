Все рубрики раздела
- Домашние средства, способные предотвратить простуду09:15
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
Домашние средства, способные предотвратить простуду
Профилактика лучше лечения.
Медики назвали лучшие домашние средства, которые помогут защититься от гриппа и простуды. По словам специалистов, профилактика является самым эффективным способом для предупреждения инфекций, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.
В первую очередь врачи-иммунологи рекомендуют перед выходом на улицу смазывать носовые пазухи мазью на основе интерферона. Такие препараты помогут защитить организм от носителей болезни, которые, прежде всего, оседают на слизистой оболочке носа. Не менее эффективными могут оказаться и эфирные масла. Медики рекомендуют нанести несколько капель продукта на носовой платок и периодически им дышать. Для этого отлично подойдет масло пихты, полыни и лаванды. Дома для обеззараживания помещений можно использовать специальные аромолампы. Защититься от простуды и гриппа помогут также гвоздика и апельсиновые или лимонные корочки. Их рекомендуется периодически держать во рту и разжевывать. Содержащиеся в них вещества будут стимулировать иммунитет.
Помимо этого врачи рекомендуют регулярно проветривать домашние помещения, делать влажную уборку и правильно питаться. В рацион следует ввести полезные жиры и витамины. Очень важным в этом плане является соблюдение гигиены. По словам врачей, современные вирусы отличаются живучестью и могут длительное время сохраняться на разных поверхностях, поэтому руки нужно мыть часто, при этом не стоит не трогать ими лицо, особенно нос, глаза и рот.
Теги: Донбасс, здоровье, простуда, ОРВИ
- Медики подсказали, как вылечить простуду за два дня
- На начало 2017 года идентифицированы более 850 российских "ихтамнетов", погибших на Донбассе.
- Специалисты подсказали рецепт эффективного рецепта от простуды
- Жив, здоров или скорее мертв - вердикт по судьбе Плотницкого вынесут в Москве
- Как избежать зависимости от капель для носа
- Взрослые заблуждения о детских болезнях
- Война на Донбассе набирает обороты: Командование ООС рассказало о ситуации на фронте10:30
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях07:12
- В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО21:16
- «Разведение войск внезапно отменили»: Боевики «ДНР» рассказали, что произошло в Петровском20:14
- В ОРДО объяснили, можно ли ввозить через «таможню» кошек и собак19:30
- Сколько времени могут гостить родственники из других стран у жителей Донбасса19:15
- В ОРДЛО резко наращивают число членов «МГБ»: названа причина18:30
- У Зеленского озвучили три варианта развития событий на Донбассе16:38
- Видео стрельбы в Кременной: у Билецкого опубликовали ролик с места событий 16:25
- Яременко объяснил, что будет с боевиками Донбасса после разведения войск16:12
- Война на Донбассе набирает обороты: Командование ООС рассказало о ситуации на фронте10:30
- В Украине стартует новый метод образования в формате онлайн: начнут с «урока мужества»10:17
- Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция10:05
- Украина - Литва: прогноз букмекеров10:00
- Префекты и ликвидация областей: у Зеленского задумали масштабную реформу Украины 09:45
- В Украине появится еще один флаг09:31
- Домашние средства, способные предотвратить простуду09:15
- Создано "умное" зеркало с виртуальным тренером09:00
- Зеленский и Меркель провели телефонный разговор08:46
- Российский рэпер Лигалайз выпустил клип «Застой 2.0» (ВИДЕО)08:35
- Домашние средства, способные предотвратить простуду09:15
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- В "ДНР" вспыхнул бунт против оккупантов
- Российские войска двинули военную технику к Луганскому аэропорту "ситуация накаляется"
- Зеленский рассказал, что будет с Донбассом, решение понравится не всем: «Это единственный путь»
- Тарифы на газ: сколько заплатим после подорожания