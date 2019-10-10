Все рубрики раздела
- Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы22:32
- Врачи объяснили, кому нельзя есть пельмени11:35
- Домашние средства, способные предотвратить простуду09:15
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы
Чтобы ваши зубы всегда были здоровыми, нужно знать как правильно поддерживать чистоту ротовой полости. Микробы нужно удалять не только с зубов, но и с языка, щек.
Очень важно не только то, чем мы чистим зубы, но и как. От того, какие движения зубной щеткой мы совершаем зависит то, насколько хорошо мы удалили налет с зубов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
Движения зубной щеткой должны быть вертикальными, словно выметать бактерии от десны к режущему краю зуба. Если чистить зубы горизонтальными движениями, мы можем получить так называемый клиновидный дефект.
Как правильно чистить зубы:
Намочите зубную щетку и выдавите немного пасты (0,5 см или горошина).
К самым дальним верхним зубам приложите щетку под углом 450.
С внутренней стороны пройтись сметающими движениями сверху-вниз. Таким образом очищаете верхний ряд.
Аналогично обрабатывается внутренняя часть зубов снизу, только движения снизу-вверх.
Жевательную поверхность чистят щеткой в направлении вперед-назад.
Налет с «лицевой» стороны смахивают вертикальными движениями от десен. Сначала — верхнюю челюсть, затем — нижнюю.
Теги: Донбасс, здоровье, зубы
- Расследование "Донбасса". Паника вокруг "свиного гриппа" организована
- Насиров не получил от суда разрешение на судебно-медицинскую экспертизу здоровья
- Тимошенко вызвали на судебное заседание
- Защитить артерии от атеросклероза помогут эти продукты
- На начало 2017 года идентифицированы более 850 российских "ихтамнетов", погибших на Донбассе.
- Названы популярные напитки, не утоляющие жажду
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»21:05
- Украинские патриоты готовят мощную акцию в Донецке - боевики будут потрясены "сюрпризом"20:30
- «Автобусы не запускают! Людей не забирают!» в Майорске люди застряли в «серой зоне»19:20
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА17:15
- «В Горловке около 500 пеших, Еленовка почти стоит»: ситуация на КПВВ ОРДО14:41
- Разведение сил завело в тупик Киев и Москву: появились тревожные данные14:20
- Социологи назвали причины, по которым переселенцы посещают ОРДЛО13:55
- Зеленский: В Украине не будет референдума относительно особого статуса Донбасса13:40
- Порошенко придумал, как урегулировать конфликт на Донбассе12:33
- «Все идет к капитуляции»: главарь террористов заговорил о конце «Л/ДНР»11:48
- Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы22:32
- Готов уйти с поста: Зеленский сделал резонансное заявление прессе21:48
- Зеленский побил мировой рекорд по длительности пресс-конференции21:30
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»21:05
- Зеленский серьезно урезал свои полномочия: что изменится20:45
- Украинские патриоты готовят мощную акцию в Донецке - боевики будут потрясены "сюрпризом"20:30
- Главари «ДНР» начали угрожать Киеву из-за разведения войск на Донбассе20:12
- Зеленский прокомментировал вопрос о закрытии сайта «Миротворец»19:55
- Ученые назвали самый плохой сценарий для Земли19:40
- «Автобусы не запускают! Людей не забирают!» в Майорске люди застряли в «серой зоне»19:20
- Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы22:32
- Кактус в квартире: вот что советует фэн-шуй18:28
- Врачи объяснили, кому нельзя есть пельмени11:35
- Домашние средства, способные предотвратить простуду09:15
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов
- Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО
- Российские войска двинули военную технику к Луганскому аэропорту "ситуация накаляется"