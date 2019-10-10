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Архив - Будь здоров!

Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы

10.10.2019 22:32
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Чтобы ваши зубы всегда были здоровыми, нужно знать как правильно поддерживать чистоту ротовой полости. Микробы нужно удалять не только с зубов, но и с языка, щек.

Очень важно не только то, чем мы чистим зубы, но и как. От того, какие движения зубной щеткой мы совершаем зависит то, насколько хорошо мы удалили налет с зубов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

Движения зубной щеткой должны быть вертикальными, словно выметать бактерии от десны к режущему краю зуба. Если чистить зубы горизонтальными движениями, мы можем получить так называемый клиновидный дефект.

Как правильно чистить зубы:

Намочите зубную щетку и выдавите немного пасты (0,5 см или горошина).

К самым дальним верхним зубам приложите щетку под углом 450.

С внутренней стороны пройтись сметающими движениями сверху-вниз. Таким образом очищаете верхний ряд.

Аналогично обрабатывается внутренняя часть зубов снизу, только движения снизу-вверх.

Жевательную поверхность чистят щеткой в направлении вперед-назад.

Налет с «лицевой» стороны смахивают вертикальными движениями от десен. Сначала — верхнюю челюсть, затем — нижнюю.



Теги: Донбасс, здоровье, зубы
 
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