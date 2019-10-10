Врачи объяснили, кому нельзя есть пельмени

10.10.2019 11:35

Пельмени — вкусное и сытное блюдо. Их можно приготовить очень быстро, однако далеко не всем будет полезно их употреблять.

О том, кому стоит отказаться от пельменей пишет Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

Сочетание теста и жирного фарша вызовет дискомфорт у людей с нарушением пищеварительной системы: нередко возникает вздутие живота и ощущение тяжести.

В тесте содержится глютен, потому само блюдо запрещено больным целиакией. Соль задерживает вывод жидкости, в результате повышается давление.

Вред покупных пельменей:

В большинстве случаев, покупая пельмени в магазине, вы не можете наверняка знать, что именно входит в состав сырья. Отсюда возникают определенные проблемы со здоровьем. Важно понимать, что покупные пельмени практически не имеют натуральных компонентов.

Чтобы не столкнуться с серьезными заболеваниями и проблемами, настоятельно рекомендуется готовить блюдо самостоятельно только из качественного сырья. Магазинные полуфабрикаты напичканы различными синтетическими добавками и консервантами. Натурального мяса в таких пельменях просто нет.

3.К тому же покупные пельмени могут долго пролежать в морозильной камере. Вы не можете знать, сколько раз продукт подвергался заморозке. От этого компоненты портятся. Не ждите какой-либо пользы от подобного сырья.