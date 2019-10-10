Все рубрики раздела
- Врачи объяснили, кому нельзя есть пельмени11:35
- Домашние средства, способные предотвратить простуду09:15
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
Врачи объяснили, кому нельзя есть пельмени
Пельмени — вкусное и сытное блюдо. Их можно приготовить очень быстро, однако далеко не всем будет полезно их употреблять.
О том, кому стоит отказаться от пельменей пишет Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
Сочетание теста и жирного фарша вызовет дискомфорт у людей с нарушением пищеварительной системы: нередко возникает вздутие живота и ощущение тяжести.
В тесте содержится глютен, потому само блюдо запрещено больным целиакией. Соль задерживает вывод жидкости, в результате повышается давление.
Вред покупных пельменей:
В большинстве случаев, покупая пельмени в магазине, вы не можете наверняка знать, что именно входит в состав сырья. Отсюда возникают определенные проблемы со здоровьем. Важно понимать, что покупные пельмени практически не имеют натуральных компонентов.
Чтобы не столкнуться с серьезными заболеваниями и проблемами, настоятельно рекомендуется готовить блюдо самостоятельно только из качественного сырья. Магазинные полуфабрикаты напичканы различными синтетическими добавками и консервантами. Натурального мяса в таких пельменях просто нет.
3.К тому же покупные пельмени могут долго пролежать в морозильной камере. Вы не можете знать, сколько раз продукт подвергался заморозке. От этого компоненты портятся. Не ждите какой-либо пользы от подобного сырья.
Теги: Донбасс, здоровье, врачи, вред, пельмени
- «Все идет к капитуляции»: главарь террористов заговорил о конце «Л/ДНР»11:48
- Билецкий рассказал, кто финансирует протестующих в Золотом11:00
- Война на Донбассе набирает обороты: Командование ООС рассказало о ситуации на фронте10:30
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях07:12
- В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО21:16
- «Разведение войск внезапно отменили»: Боевики «ДНР» рассказали, что произошло в Петровском20:14
- В ОРДО объяснили, можно ли ввозить через «таможню» кошек и собак19:30
- Сколько времени могут гостить родственники из других стран у жителей Донбасса19:15
- В ОРДЛО резко наращивают число членов «МГБ»: названа причина18:30
- У Зеленского озвучили три варианта развития событий на Донбассе16:38
- «Десятки тысяч людей могут пострадать»: Ходаковский назвал опасность отвода войск на Донбассе12:00
- «Все идет к капитуляции»: главарь террористов заговорил о конце «Л/ДНР»11:48
- Врачи объяснили, кому нельзя есть пельмени11:35
- В Австралии кенгуру "избил" парашютиста (ВИДЕО)11:30
- Табачную фабрику в Прилуках закрывают11:21
- Украинцам существенно облегчат жизнь: в Минсоцполитики рассказали о социальных сервисах в городах11:04
- Билецкий рассказал, кто финансирует протестующих в Золотом11:00
- О чем Зеленский и Меркель договорились по Донбассу - озвучены неожиданные итоги10:48
- Война на Донбассе набирает обороты: Командование ООС рассказало о ситуации на фронте10:30
- В Украине стартует новый метод образования в формате онлайн: начнут с «урока мужества»10:17
- Врачи объяснили, кому нельзя есть пельмени11:35
- Домашние средства, способные предотвратить простуду09:15
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- В "ДНР" вспыхнул бунт против оккупантов
- Российские войска двинули военную технику к Луганскому аэропорту "ситуация накаляется"
- Зеленский рассказал, что будет с Донбассом, решение понравится не всем: «Это единственный путь»
- Тарифы на газ: сколько заплатим после подорожания