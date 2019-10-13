Все рубрики раздела
- 4 народных способа на пару часов избавиться от зубной боли08:29
- Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы22:32
- Врачи объяснили, кому нельзя есть пельмени11:35
- Домашние средства, способные предотвратить простуду09:15
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
4 народных способа на пару часов избавиться от зубной боли
Сильная зубная боль доставляет массу неприятностей: портит настроение, не дает заснуть и принимать пищу, мешает работать.
Она может сопровождаться воспалением десен и общим ухудшением самочувствия, пишет The MiceTimes, передает from-ua.
Само собой, что боль не следует терпеть, и нужно как можно быстрее обратиться к стоматологу. С острой болью вас могут принять в клинике вне очереди и бесплатно.
Но что если зуб заболел ночью, и надо как-то дотянуть до утра? Тогда можно воспользоваться подручными средствами.
1. Лед.
Если у вас слишком чувствительные зубы, то этот вариант вам не подойдет. В противном случае кубики льда могут облегчить зубную боль, потому что они вызывают онемение десен и нервов подобно анестезии. Вы можете положить лед в тонкую марлю и подержать его возле больного зуба в течение нескольких минут.
2. Лук.
Этот овощ обладает сильным антимикробным и антисептическим действием. При сильных зубных болях наши предки жевали сырой лук, иногда получая облегчение от своих страданий. Кроме того, лук может уничтожить микробы во рту, которые вызывают инфекцию.
3. Чеснок.
Там, где лук, там и чеснок, который также давно известен человечеству своими удивительными свойствами. Это природный антибиотик, который подавляет размножение бактерий и защищает от различных заболеваний. Пожуйте немного сырого чеснока или смешайте соль с тертым чесноком, чтобы нанести полученную смесь прямо на больной зуб.
4. Гвоздика.
Гвоздика, пожалуй, самый распространенный в Индии рецепт от зубной боли. Эта специя обладает противовоспалительным действием, борется с бактериями и эффективно снимает боль. Гвоздика богата антиоксидантами, которые также помогают уменьшить боль в зубах и инфекцию в деснах.
Следует учитывать, что народная медицина и таблетки не избавляют от причин зубной боли. Эти методы следует воспринимать только лишь как доврачебную процедуру для успокоения зубной боли.
Теги: Донбасс, зубы, боль, чеснок, лук, лед, воспаление, гвоздика, десны
- Под Водяным тяжелые бои: враг пошел в наступление с БМП и ПТРК, "пылает" весь фронт09:49
- Главари НВФ распространяют фейк о «зачистке» населения в Золотом бойцами «Азова»08:11
- Боевики снова атаковали в Золотом: военные сообщили о ситуации на Донбассе07:49
- В ОРДО назвали самый не загруженный пункт пропуска22:32
- В Золотое не пропускают волонтеров, везущих людям хлеб, обстановка накаляется21:22
- Боевики «ДНР» глушат и обстреливают беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ18:08
- «Власти ДНР» запретили «переписчикам» разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ16:51
- Националисты не смогут вести боевые действия в Золотом, если оттуда отведут войска - Михайленко15:49
- В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал рабочий14:31
- В центре Донецка сожгли припаркованный автомобиль14:09
- Под Водяным тяжелые бои: враг пошел в наступление с БМП и ПТРК, "пылает" весь фронт09:49
- У Зеленского приготовили украинцам сюрприз с зарплатами09:32
- Жебривский: Члены НВФ могут легитимно работать в СБУ09:10
- Арьев: "Что ждет Украину в ближайщем будущем" - аналитика08:48
- 4 народных способа на пару часов избавиться от зубной боли08:29
- Главари НВФ распространяют фейк о «зачистке» населения в Золотом бойцами «Азова»08:11
- Боевики снова атаковали в Золотом: военные сообщили о ситуации на Донбассе07:49
- Венедиктов рассказал, когда Зеленский "построит вал" на границе с Донбассом07:30
- В ОРДО назвали самый не загруженный пункт пропуска22:32
- Хомчак срочно распорядился усилить боевую готовность ВСУ в районах выполнения боевых действий22:03
- 4 народных способа на пару часов избавиться от зубной боли08:29
- 10-20 октября: период исполнения заветной мечты четырех знаков Зодиака21:44
- 7 причин, почему вы до сих пор не можете найти себе пару19:31
- Как любить разные знаки Зодиака — ВСЕ В ТОЧКУ !!!18:31
- ″Соль″ и даже ″песок″ в почках: 8 тревожных звоночков17:10
- Гороскоп с 11 по 20 октября: узнайте, что вас ждет на следующей неделе16:13
- За план Путина против формулы Штайнмайера: на чьей стороне «воюют» национал-патриоты?11:50
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака11:10
- «Не пачкается - можно не купать месяц»: Комаровский удивил советом о купании новорождённых09:11
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома08:53
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение