10 средств народной медицины, от которых лучше отказаться

14.10.2019 10:00

В те времена, когда традиционная медицина только развивалась, придумали много разных якобы целительных средстив и снадобий, которые известны и по сей день. Современные лекарства вытеснили их, однако еще находятся люди, применяющие отжившие свой век методики. Мы расскажем о потенциальной опасности для жизни и здоровья десяти так называемых "медикаментов".

Ожог не стоит мазать сливочным маслом. Бактерии, которые при этой процедуре появляются, увеличивает риск заражения. Масло, мази и подобное могут удерживать тепло под кожей. А это лишь увеличит ожог и вызовет повреждение более глубоких слоёв кожи. Чтобы облегчить боль, опустите руку в прохладную воду и обратитесь к медикам.

Не спешите капать в ухо горячий воск, чтобы избавиться от серы. Последствия могут быть печальны. От затвердевания воска свечи в ухе и закупорки слухового прохода до ожогов и проколотых барабанных перепонок.

Ватные палочки тоже не особо годятся для глубокой прочистки ушного канала. Чтобы решить проблему, нужно обратиться за профессиональной помощью.

Отравление порошкообразным свинцом часто сопровождается трагедией, включая умственную отсталость, болезнь и смерть. Если в средствах есть тяжёлые металлы, в частности, свинец и мышьяк, нельзя их использовать.

Воспламеняющеся вещества, что ни говори, в народе популярны. От вшей люди встарь избавлялись, обливая себя бензином, керосином, скипидаром и прочей химией. Помним, что итогом могут стать сильные ожоги, шрамы и даже смерть. Ведь для воспламенения некоторых видов топлива нужна лишь маленькая искра.

Коллоидное серебро имеет побочные эффекты. Оно накапливается в организме таким же способом, как если бы человек принял вовнутрь ртуть.

Состояние, которое возникает потом, называется аргирия. Кожа приобретает неприятный оттенок серо-голубого цвета. И оно необратимо. Глаза и ногти тоже могут быть затронуты. А чрезмерное употребление коллоидного серебра может повредить важные органы - почки, печень.

Какие есть средства от отравления? Многие назовут пару, казалось бы, проверенных. Но давайте разбираться. Заставляете кого-то, кто проглотил посторонний предмет, вырвать? Задумка так себе: эти вещи могут нанести ещё больший ущерб.

Применение соды ещё хуже, особенно слишком большое количество. Всего 1 столовая ложка может изменить химический состав тела младенца. А пить молоко, есть сливочное масло или сырые яйца – может и безобидно, но неэффективно.

Некоторые родители так боятся западания родничка у младенца, что начинают доходить до крайности: держат чадо вверх ногами, трясут или давят на нёбо. Если считаете, что ребёнок получил травму, поспешите к педиатру и отложите в сторону сомнительные народные средства.

Ради устранения боли в ухе кто-то просто курит сигарету и выдувает дым в ухо страдающего человека. А некоторые посыпают влажный табак в ушной канал. Лучше применять традиционные медикаменты, которые можно найти в аптеке.

Кусок замороженного мяса принято класть на синяк. Что это дает? Мясо может вытягивать жидкость, уменьшать отёки и облегчать боль, если кто-то набил синяк. Но бактерии в нём повышают риск инфекции и лишь усугубляют проблему. Лучше приложить пакет со льдом или пакет замороженных овощей, но это уже когда ничего более подходящего нет.

Когда у малыша режутся зубки, родители хотят помочь ему ослабить боль - смачивают дёсенки младенца крепким спиртным напитком, что категорически запрещено.

Вместо этого аккуратно протрите десны прохладной влажной тряпкой, чтобы успокоить боль. Также спросите педиатра, безопасно ли использовать безрецептурное обезболивающее средство или гель.