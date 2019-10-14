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Медики рассказали, как преодолеть зависимость от вредной пищи
Мы любим сладости и жирную пищу не просто так.
Мозг ежедневно потребляет примерно 20% всей энергии, поступающей в организм, в основном в виде глюкозы – и тут наши любимые печеньки, конфетки и латте с карамельным сиропом. Конечно же, он будет поощрять потребление такой пищи и гладить вас нежно по головке за каждую съеденную вкусняшку. И делает он это, выделяя нейромедиатор дофамин, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.
Дофамин вообще выделяется для того, чтобы мозг запомнил какую-то очень важную для жизни информацию. Секс, еда, состояния, когда человек переживает невероятное наслаждение – все это давит на педаль газа и дофамин начинает бить ключом.
Именно поэтому сладкая и жирная пища мало чем отличается от наркотического опьянения. Оба состояния сопровождаются резким выделением дофамина в специальной области мозга, называемой лимбической системой. Зависимость от еды даже включена в последнее издание руководства по психическим заболеваниям (DSM-5), как зависимость от веществ (substance used disorder).
Вот перечень вопросов, разработанный исследователями из Йельского университета, ответы на которые помогут понять, есть ли у вас признаки зависимости от еды. Поставьте +, если вы:
– едите больше, чем планировали, когда потребляете определенные виды блюд;
– продолжаете потреблять определенную пищу, даже когда не голодны;
– едите, пока не почувствуете себя плохо;
– ощущаете вину, тревожность после того, как съедаете определенные продукты;
– едите больше, чтобы почувствовать наслаждение или ослабить негативные эмоции.
Некоторые исследователи считают, что избавиться от этого состояния гораздо труднее, чем от других зависимостей. Алкоголики, например, могут воздерживаться от употребления алкоголя всю жизнь, а вот без еды обойтись невозможно. В этом печальность ситуации.
Дам вам несколько рабочих советов, которые позволят значительно упростить ваши отношения с едой.
1. Создайте список продуктов, которыми вы склонны злоупотреблять. Это триггерные продукты и их нужно избегать полностью.
2. Готовьте сами. Так вы сможете контролировать количество и качество съеденного и получить удовольствие от процесса.
3. Создайте список мест, где вы склонны переедать, особенно жирную и сладкую пищу. Старайтесь избегать этих мест, особенно когда голодны.
4. Аналогично создайте список мест, где есть полезная и вкусная еда. В случае, если вы голодны, или не в настроении готовить – лучше есть здесь.
5. Каждый раз, когда вы очень хотите что-то съесть, задумайтесь: действительно ли вы голодны.
Не бойтесь обратиться к специалистам, если видите у себя эту проблему. Преодоление зависимости от пищи – длительный процесс, но с этим можно справиться.
В этом вопросе важно работать в команде – с участием специалиста по питанию, психолога, и быть под присмотром врачей, чтобы исключить другие причины возникновения сильного аппетита.
Теги: Донбасс, здоровье, еда, вред, медики
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