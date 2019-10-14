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Названы продукты, которые можно есть на ночь

14.10.2019 22:25
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Названы продукты, которые можно есть на ночь

Если уж так случилось, что перекусывать приходится ночью, врачи рекомендуют обратить внимание на такие продукты, как свекла, яйца, творог, сельдерей, печеные яблоки.

Свекла. Она содержит много бетаина — липотропного вещества, регулирующего жировой обмен. Благодаря бетаину пища лучше усваивается, а организм активнее сжигает жир, передает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

Яйца вкрутую и белковый омлет. Яйца низкокалорийные, при этом обеспечивают организм полезным для мышечной массы белком, а также содержат в себе полезные жиры. Их можно отварить заранее и поместить в холодильник — даже их ночное употребление в разумном количестве не даст поправиться.

Творог. Этот продукт не у всех вызывает энтузиазм, а, между тем, для худеющих и для тех, кто следит за фигурой, творог — один из самых лучших помощников. Он является источником микроэлементов, которые важны для активных обменных процессов и эффективно способствует укреплению мышечной массы.

Сельдерей. Его употребление стимулирует пищеварительные процессы и способствует регулярному посещению туалета.

Морковь с хумусом. Такой перекус в ночное время вполне разрешен с точки зрения диетологии. Организм при этом получает изрядную порцию витаминов и антиоксидантов, которые оказывают антисептическое, обезболивающее, противовоспалительное и противосклеротическое действие, улучшают состояние кожи и способствуют омоложению.

Печеные яблоки. Содержащиеся в яблоках вещества, способствуют крепкому сну. Также эти фрукты нормализуют работу желудка и кишечника, эффективно содействуют росту полезной бактериальной флоры желудочно-кишечного тракта, снижают уровень холестерина.

 


Теги: Донбасс, еда, продукты, ночь
 
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