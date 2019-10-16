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Артрит: названы первые симптомы

16.10.2019 15:15
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Артрит: названы первые симптомы

Артрит — одно из самых опасных заболеваний, при котором происходит поражение сустава.

Артрит характеризуется припухлостью сустава с ярко выраженной болью. Однако, есть и другие симптомы, которые помогают вычислить болезнь, передает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

Самым выраженным симптомом артрита врачи называют боль, которая может быть настолько сильной, что будет трудно уснуть, а также легко просыпаться ночью.

Еще одним признаком этого состояния является боль, когда человек поднимается по лестнице. Неприятные ощущения могут усиливаться при избыточном весе.

 
 
 
 


Теги: Донбасс, здоровье, симптом, артрит
 
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