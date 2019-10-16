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Этот напиток, укрепляет иммунитет осенью

16.10.2019 08:46
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Этот напиток, укрепляет иммунитет осенью

Укреплению иммунитета может способствовать обычный напиток из какао.

По данным врачей, этот напиток обладает высоким содержанием витамина D и благотворно воздействует на иммунитет. Врачи рассказали, как можно избавиться от насморка обычным какао-порошком, передает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

Медики не просто так называют какао самым действенным средством от простудных заболеваний. Этот напиток способен восстановить защитные силы организма в короткое время.

Специально для этого медики провели ряд исследований, которые подтвердил их уверенность в защитной силе этого порошка. Как выяснилось в пороке какао находятся витамины, в том числе редкий витамин D, которые борются с распространителями вирусов.

Врачи отмечают. что именно осенью и зимой в организме проявляется дефицит этого витамина, а употребление какао снижает риск дефицита, а также защищает иммунную систему человека.

По словам специалистов, какао следует употреблять как в виде напитка, так и в виде обычного шоколада. Как правило, какао добавляют в выпечку или используют в виде отдельного продукта. Главное, отмечают специалисты, чтобы содержание какао составляло не менее 70 процентов в продукте.

Очень много какао, отмечают специалисты, содержится в горьком шоколаде. Они советуют в сутки съедать не менее 40 граммов этого шоколада. Более того, отмечают они, это не только восполнит содержание витамина D, но и сможет повысить усидчивость, что очень актуально для учеников школ и студентов.

 
 
 
 


Теги: Донбасс, иммунитет, какао, напиток, осень
 
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