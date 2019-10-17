Вредно ли терпеть, когда хочется в туалет: ответ врачей

17.10.2019 18:31

Привычка слишком долго терпеть перед тем, как отправиться в туалет, грозит человеку многими неприятными расстройствами.

Физиотерапевты рассказали, что такие люди чаще страдают от ослабленных тазовых мышц и недержания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.

Пожалуй, каждый человек на этой планете время от времени терпит перед походом в туалет, причем делает это дольше положенного срока. Однако эксперты утверждают, что подобное насилие над мочевым пузырем может приводить к хронической боли и даже недержанию. Известный британский физиотерапевт и специалист в области женского здоровья Хеба Шахид рассказала, что подобного рода сопротивления естественным позывам оказывают катастрофическое воздействие на мышцы тазового дна, от работы которых и зависит функционирование мочевого пузыря.

Эксперт подчеркнул, что в среднем мы должны посещать туалет не менее 4-6 раз в день, но многим просто не позволяет этого сделать время. Именно поэтому люди предпочитают сдерживать себя, используя сфинктер мочеиспускательного канала. Когда мы так поступаем, рецепторы на оболочке мышц мочевого пузыря отправляют сигналы в позвоночник, которые, в свою очередь, пересылаются обратно в мочевой пузырь, увеличивая внутреннее давление. Это дает нам возможность узнать о его наполнении.

Потребность к мочеиспусканию возникает у человека после того, как в мочевом пузыре скапливается от 150 до 200 миллилитров мочи. В редких случаях мочевой пузырь может наполниться до своего предела в 1 000 миллилитров и разорваться, что потребует срочной хирургической операции. Однако привычка постоянно терпеть приводит к более частым мочеиспусканиям без надлежащей физической поддержки, из-за чего мышцы тазового дна ослабевают или перенапрягаются.

Со временем это приводит к проблемам с данной мышечной группой, болям в мочевом пузыре, либо классическому недержанию. Вгоняющие нас в стыд «утечки» отныне могут возникать после любых видов активности вроде кашля, чихания, смеха или прыжков. Для того чтобы избежать этого расстройства, нам просто нужно меньше терпеть.